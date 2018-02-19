ПФР подготовил для работодателей календари сдачи отчетности на 2018 год

Управлением ПФР городского округа ЗАТО Северск Томской области в помощь работодателям разработаны два календаря на 2018 год по представлению сведений о застрахованных лицах.

Календарь хронологический представляет собой календарный график представления работодателем установленных законом форм отчётности и иной информации о работающих у него застрахованных лицах.

Календарь событийный фиксирует обязанность работодателя по представлению сведений о застрахованных лицах в привязке к событиям, происходящим у самого работодателя (заявление застрахованного лица о назначении пенсии, реорганизация или ликвидация работодателя).