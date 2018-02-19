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Легко ли вам дается 6-НДФЛ

Уже не первый год бухгалтеры сдают расчет по форме 6-НДФЛ. Казалось бы, за это время все программы уже должны быть четко «заточены» на формирование этого отчета. Бухгалтеру останется только нажать кнопку «Заполнить».

Однако не тут-то было. Наши читатели неоднократно жаловались, что им приходится формировать этот отчет вручную, потому что программа не всегда способна учесть все нюансы, правильно выделить блоки с отпускными, больничными, выплатами договорникам и т.д.

Отчет до сих пор вызывает у его составителей, мягко говоря, не самые положительные эмоции.

Кстати, порой даже сами налоговики не знают всех нюансов составления отчета и дают налоговым агентам весьма странные консультации.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.

Умеет ли ваша программа правильно формировать отчет 6-НДФЛ?

Ключевые слова: 6-НДФЛ, опрос

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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