Исполнители гособоронзаказа находятся «между молотом и наковальней» из-за НДФЛ

Заложниками правовой коллизии и нестыковок в законодательстве стали исполнители гособоронзаказа. Своими проблемами, связанными с НДФЛ, делятся на нашем форуме бухгалтеры, которые вынуждены либо соблюдать нормы 275-ФЗ, игнорируя нормы НК, либо соблюдать нормы НК, но нарушать 275-ФЗ. Как говорится, куда не кинь – всюду клин.

Поясним, согласно п.3 ст. 8.4 Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» перечисление средств физлицам в счет оплаты труда со спецсчета допускается только с одновременным перечислением налогов и взносов.

Между тем согласно НК исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с заработной платы производится налоговым агентом один раз в месяц при окончательном расчете дохода работника по итогам каждого месяца, за который ему был начислен доход, в сроки, установленные п. 6 ст. 226 НК.

То есть перечисление в бюджет НДФЛ с суммы выплаченного сотрудникам аванса противоречит НК.

Нам в 2017 году выкатили штраф за 2016. За несвоевременную уплату НДФЛ. Уже после этого я додумалась со спецсчета платить только зарплату, а аванс с основного счета. Теперь так и делаю. Но жду штрафа за начало 2017 года, когда эта светлая мысль мне еще не пришла - Tan4ik

Обсуждение происходит в теме форума «6-НДФЛ и 275-ФЗ гособоронзаказ».

Участники обсуждения советуют обращаться за разъяснениями к налоговикам.

Судиться нужно, не стесняться. Вы поставлены в ситуацию наличия коллизий, противоречий в законодательстве, - как ни сделаете, в любом случае штраф. Поэтому запрос в налоговую о том, как поступать, чтобы не нарушить требование 275-ФЗ, обязателен. Будет отрицательный, противоречащий 275-ФЗ, запрашивайте дальше, в Минфин, пусть исправляют. - GSokolov

Отметим, что пояснения по этому вопросу Минфин давал в своем письме № 03-04-09/18948 от 31.03.17. Чиновники пояснили, что следует соблюдать нормы НК и платить НДФЛ только в момент выплаты зарплат за вторую половину месяца (т.е. поле даты ее начисления).

По мнению Минфина, объективных препятствий для исчисления и уплаты организациями оборонно-промышленного комплекса НДФЛ и страховых взносов в соответствии с порядком, предусмотренным НК, не имеется.

Получается, что бухгалтеры придумывают проблему, которой на самом деле не существует, по-крайней мере, с точки зрения Минфина.

Правда, чиновники все же признали, что не мешало бы внести изменения в 275-ФЗ с целью исключения различного толкования вопросов исчисления и уплаты организациями оборонно-промышленного комплекса НДФЛ и страховых взносов. Было бы бы целесообразно рассмотреть вопрос о возможности внесения изменения в статью 8.4 Федерального закона N 275-ФЗ в части исключения или уточнения условия одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов при получении денежных средств исполнителем государственного оборонного заказа в банке с отдельного счета.

Отметим, что в ст.8.4 вышеназванного закона недавно были внесены изменения, однако норма про одновременное с зарплатой перечисление НДФЛ сохранилась.