Когда у ИП возникает облагаемая матвыгода от экономии на процентах

Минфин в письме № 03-04-06/6884 от 06.02.2018 разъяснил, когда следует облагать НДФЛ матвыгоду от экономии ИП на процентах по микрозайму.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 НК доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, являются:

матвыгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или ИП, за исключением:

матвыгоды, полученной от банков, находящихся на территории РФ, в связи с операциями с банковскими картами в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предоставлении банковской карты;

матвыгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;

матвыгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными банками, находящимися на территории РЫФ, в целях рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них.

При этом матвыгода, полученная от экономии на процентах признается доходом при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги).

В случае несоответствия указанным условиям, при получении индивидуальными предпринимателями микрозаймов дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, не возникает.