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Как отчитываться по сотруднику, работающему одновременно в двух «обособках»

Сотрудник компании работает одновременно в двух филиалах (на основном месте и по совместительству) – в Костромской области и Ивановской.

Оба филиала наделены полномочиями по начислению зарплаты. Куда платить НДФЛ и взносы и как отчитываться?

Ответы на эти вопросы Минфин дал в письме № 03-04-06/6908 от 06.02.2018.

Сумма НДФЛ, исчисленного и удержанного с доходов работника двух обособленных подразделений организации, в одном из которых он работает по совместительству, должна быть перечислена в бюджет по месту постановки на учет организации по месту нахождения каждого обособленного подразделения в отношении доходов, выплачиваемых данным подразделением.

Аналогичным образом представляется форма 6-НДФЛ.

Уплата страховых взносов в отношении выплат физлицу, работающему в двух филиалах организации, а также представление РСВ производятся филиалами по месту своего нахождения в Костромской области и в Ивановской области с отражением в отчетности выплат, начисленных каждым из упомянутых филиалов отдельно в отношении данного физлица.

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