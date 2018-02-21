Налоговики взялись за ТСЖ

С 01.01.2018 в НК внесены изменения, исключающие из списка облагаемых доходов для УК, ТСЖ, ТСН «коммуналку».

Однако до 2018 года налоговики настойчиво считали платежи жильцов за ЖКУ доходом ТСЖ, который должен облагаться налогом. Для тех, кто выбрал УСН с объектом «доходы», налогообложение означает увеличение финансовой нагрузки на собственников жилья на 6%. Это больше, чем коэффициент индексации пенсий пенсионеров, коих среди жильцов немало.

Подробно о противостоянии ТСЖ и ФНС мы рассказывали в материале «ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться».

С прошлого года в тематическом разделе нашего форума бухгалтеры ТСЖ активно обсуждают эту тему. Инициатором обсуждения стал представитель ТСЖ из Мурманска. Местные налоговики разослали всем ТСЖ и ТСН информационные письма, в которых сообщили, что будут взыскивать с них налог по УСН.

На днях наш мурманский читатель побывал на семинаре по вопросу включения «коммуналки» в налоговую базу.

У нас в городе состоялся второй семинар по вопросу включения коммуналки в налоговую базу. Если вкратце:

- Судебная практика по Мурманску сложилась отрицательная для ТСЖ

- Налог будет всем, в 2018 с апреля будут камералить и доначислять.

- Дабы уменьшить налоговую базу - вам надо было переходить на ОСНО или УСНО доходы минус расходы, кто не перешел - сам виноват.

- Не хотите платить налог - переходите на агентский договор с каждым собственником. (А если в квартире их 4 штуки, из которых один несовершеннолетний, один в тюрьме, один неадекват - это Ваши проблемы)



П.С. В средней полосе уже все ТСЖ и ЖСК нагибают по полной. - room111

Кроме того, наш читатель поделился с клерками аудиозаписью семинара:

https://yadi.sk/mail/?hash=YDfmJLJMHYZsDlxm%2F4otWg4GmY9uZRq849rVY2OakqQ%3D