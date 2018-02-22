Даже после смерти сотрудника компании пришлось доначислить ему зарплату, так как она была слишком низкой

В ГИТ Нижегородской области обратилась сестра работника завода, с которым трудовые отношения были прекращены в связи со смертью.
Трудинспекторы установили, что работнику-слесарю механосборочных работ с мая 2015 по апрель 2017 выплачивали заработную ниже МРОТ.
Компании выдано предписание, обязывающее произвести доплату до МРОТ с перерасчетом компенсации за неиспользованный отпуск.
Кроме того, работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.
В действиях работодателя усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ - выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Материалы проверки направлены в СУ СК по Нижегородской области для рассмотрения вопросов по существу и вынесения решения в пределах компетенции СК, сообщает пресс-служба ГИТ.