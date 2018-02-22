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Связистам утвердили новые правила охраны труда

Правила по охране труда в организациях связи утверждены Минюстом.

Они обязательны для исполнения всеми работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении ими деятельности в организациях связи.

На основе утвержденных правил работодатель разрабатывает инструкции по охране труда и утверждает их своими локальными актами.

Приказ от 05.10.2017 № 712н зарегистрирован в Минюсте 16.02.2018 и опубликован. Вступит в силу он через три месяца.

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