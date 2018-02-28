Кто платит НДФЛ и взносы при договоре ГПХ между двумя физлицами

Одно физлицо оказало юридические услуги другому физлицу по договору ГПХ. Кто платит НДФЛ и взносы? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-05/9504 от 15.02.2018.

К числу плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, относятся в том числе физлица, не являющиеся ИП.

Объектом обложения страховыми взносами для указанных плательщиков признаются, в частности, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, в пользу физлиц.

Таким образом, физлицо (заказчик), заключившее договор на оказание юридической услуги с другим физлицом (исполнителем) и производящее выплату ему вознаграждения по данному договору, является плательщиком страховых взносов с суммы такого вознаграждения.

Заказчик должен уплатить взносы на ОПС по ставке 22% и взносы на медстрахование по ставке 5,1%. Взносы на соцстрахование не уплачиваются.

Что касается НДФЛ, то физические лица исходя из сумм вознаграждений, полученных от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных в том числе договоров ГПХ самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет.