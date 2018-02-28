Как плательщикам ЕСХН учитывать входящий НДС в 2019 году

Вопрос принятия к вычету НДС, предъявленного налогоплательщику, применяющему ЕСХН, при осуществлении строительства объекта недвижимости, вводимого в эксплуатацию после 1 января 2019 года, разъяснил Минфин в письме № 03-07-11/7258 от 07.02.2018.

Согласно абзацам второму и пятому пункта 3 статьи 346.1 НК организации и ИП на ЕСХН не признаются налогоплательщиками НДС по 31 декабря 2018 года включительно.

С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН признаются налогоплательщиками НДС.

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику ЕСХН, при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА, либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию РФ, которые до 01.01.2019 не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении ЕСХН, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА.

Учитывая изложенное, налогоплательщик ЕСХН, признаваемый с 1 января 2019 года плательщиком НДС, суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе ОС и НМА, приобретенным до 1 января 2019 года для строительства объекта недвижимости, вводимого в эксплуатацию после 1 января 2019 года, к вычету не принимает, а включает в стоимость этих товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА.