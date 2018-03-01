Как применять УСН и ЕНВД, если долей в ООО владеет ПИФ или управляющая компания

УСН не вправе применять организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%.
На уплату ЕНВД не вправе переходить организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25% (за рядом исключений).
При этом в соответствии со статьей 11 НК российскими организациями признаются юрлица, образованные в соответствии с законодательством РФ.
Паевые инвестиционные фонды не являются юрлицами.
Таким образом, при передаче 25 и более процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью ПИФу такое общество, применяющее УСН или ЕНВД, не утрачивает право на их применение.
Вместе с тем доверительное управление ПИФом осуществляет управляющая компания путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими ПИФ, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
Управляющая компания вправе от своего имени и в качестве доверительного управляющего выступить в качестве участника ООО.
В случае если доля управляющей компании в ООО будет составлять более 25%, то такое общество не сможет применять УСН или ЕНВД.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-06/2/8737 от 13.02.2018.