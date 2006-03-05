Куда платить НДС при ввозе товаров через территорию члена ЕАЭС

В соответствии со статьей 46 Таможенного кодекса НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС, относится к таможенным платежам. При этом на основании пункта 1 статьи 61 Таможенного кодекса НДС уплачивается в государстве - члене ЕАЭС, таможенным органом которого производится выпуск товаров, за исключением выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Таким образом, по товарам, ввозимым на территорию РФ через территорию государства - члена ЕАЭС, помещенным при ввозе с территории иностранного государства на таможенную территорию ЕАЭС под таможенную процедуру таможенного транзита, НДС подлежит уплате таможенным органам РФ при выпуске товаров для внутреннего потребления.

Учитывая изложенное, в указанном случае уплата НДС российскому налоговому органу не производится и, соответственно, налоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов ЕАЭС не представляется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-13/1/7900 от 09.02.2018.