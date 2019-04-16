Минтруд уполномочили назначать выплаты на рождение первенца

Правительство уполномочило Минтруд назначать выплаты на рождение первого ребенка. Постановление от 21 февраля 2018 года №181 опубликовано на сайте Кабмина.

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ установлена ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением с 1 января 2018 года первого ребёнка, полномочия по назначению и выплате которой переданы органам государственной власти субъектов Федерации.

Главным распорядителем средств федерального бюджета, направляемых на выполнение этих переданных полномочий, является Минтруд России. В связи с этим подписанным постановлением закреплены новые полномочия министерства по установлению порядка осуществления выплаты и обращения за её назначением, перечня необходимых документов, а также, по согласованию с Минфином России, по разъяснению порядка единообразного применения норм Федерального закона №418-ФЗ в субъектах Федерации.

Контроль и надзор за полнотой и качеством исполнения органами государственной власти субъектов Федерации переданных полномочий будет осуществлять Роструд.

Ежемесячная выплата на рождение первого ребенка введена с 1 января 2018 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она определяется в размере прожиточного минимума для детей по регионам. В 2018 году средний размер составит 10,5 тыс. руб.