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Как считать налог на прибыль и НДС при изменении стоимости товаров после отгрузки

При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Учитывая изложенное, изменения показателей доходов или расходов, возникшие в связи с изменением цены ранее реализованных, учитываются в порядке, предусмотренном статьей 54 НК, поскольку в результате таких изменений происходит искажение налоговой базы по налогу на прибыль организаций за прошлый отчетный (налоговый) период.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/7833 от 09.02.2018.

Что касается НДС, то необходимо либо составить корректировочный счет-фактуру, либо внести исправления в ранее выставленный счет-фактуру.

Согласно пункту 3 статьи 168 Кодекса при изменении стоимости отгруженных товаров, в том числе в случае изменения цены, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров.

В случае отсутствия таких документов корректировочные счета-фактуры продавцом не выставляются, а в счета-фактуры, выставленные при отгрузке товаров, вносятся исправления в порядке, установленном пунктом 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.

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