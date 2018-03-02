Как считать НДФЛ и налог на прибыль при возмещении расходов на переезд работника

Организация возмещает сотруднику расходы на переезд на работу в другую местность. Что с НДФЛ и налогом на прибыль?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/8731 от 13.02.2018.

Статьей 169 ТК определено, что при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества, а также расходы по обустройству на новом месте жительства.

В случае возмещения работодателем работникам расходов по переезду на работу в другую местность такие выплаты не подлежат обложению НДФЛ на основании пункта 3 статьи 217 НК при условии, что указанное возмещение производится в соответствии со статьей 169 ТК.

В связи с тем что статьей 169 ТК не предусмотрены компенсационные выплаты в виде сумм возмещения затрат сотрудника, переехавшего на работу в другую местность, по найму жилого помещения, на указанные доходы норма пункта 3 статьи 217 НК не распространяется и такие доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

Что касается налога на прибыль, то установленный статьей 255 НК перечень расходов на оплату труда не является закрытым, и согласно пункту 25 названной статьи к расходам на оплату труда относятся и другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором.

При этом в случае если расходы организации на оплату найма жилья для работников не являются формой системы оплаты труда и носят социальный характер, то такие расходы не могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций независимо от того, предусмотрены эти расходы трудовыми договорами или нет.