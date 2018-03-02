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Как исчисляется срок владения паями ПИФа для целей получения инвестиционного вычета

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 219.1 НК налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и находившихся в собственности налогоплательщика более 3 лет.

Если ценные бумаги были приобретены в порядке мены, инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата применяется к доходам налогоплательщика от реализации (погашения) указанных ценных бумаг, полученных в результате мены.

В отношении срока нахождения инвестиционных паев в собственности налогоплательщика в целях применения соответствующего инвестиционного налогового вычета установлен особый порядок.

Как исчислить срока владения инвестиционными паями ПИФа, приобретенными в 2015 году в результате обмена (конвертации), Минфин пояснил в письме № 03-04-05/9516 от 15.02.2018.

Чиновники отметили, что для целей предоставления указанного налогового вычета срок нахождения в собственности инвестиционных паев не прекращается в связи с осуществлением операций обмена (конвертации) инвестиционных паев.

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