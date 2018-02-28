Новые выплаты на детей освободят от НДФЛ

На сайте Правительства сегодня опубликовано Распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, освобождающего от НДФЛ ежемесячных выплат на детей.

Поясним, речь идет о дополнительной государственной поддержке в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка.

В связи с тем, что такая господдержка носит социальный характер, предлагается внести в статью 217 НК изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых НДФЛ. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка.

Напомним, 2 недели назад данный законопроект был одобрен комиссией по законопроектной деятельности.