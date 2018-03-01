Бухгалтеры обсуждают, как уберечься от мошенничеств через «Банк-Клиент»

Мошенники придумывают все новые и новые способы добраться до денег физических и юридических лиц, использующих интернет-банкинг.

В «Красном уголке бухгалтера» клерки обсуждают информацию с предупреждениями, которая им приходит из банков.

Сообщения банкиров примерно такого толка: кибер-преступники используют вредоносные программы, позволяющие подменить реквизиты получателей денежных средств в платежных документах в процессе их передачи из бухгалтерской программы (например, 1С: Предприятие) в систему «Банк-Клиент».

Иногда мошенники меняют только номер счета и ИНН получателя, оставляя неизменным наименование, что затрудняет выявление такой подмены.

Для информации. Мне мой банк прислал <...> Будьте бдительны, перед отправкой платежей в Банк внимательно проверяйте правильность реквизитов получателей платежей в системе «Банк-Клиент», даже если сумма платежа и название получателя указаны верно. — Елена Калиновская

В комментариях никто новому предупреждению и не удивляется. Мошенники с завидным постоянством растут и развиваются в своем мастерстве.

Напряженная обстановка с кибер-преступностью задела даже «Клерк», который оказался не при чем. Прочитайте ту историю.