Бухгалтеры обсуждают, как уберечься от мошенничеств через «Банк-Клиент»

Мошенники придумывают все новые и новые способы добраться до денег физических и юридических лиц, использующих интернет-банкинг.
В «Красном уголке бухгалтера» клерки обсуждают информацию с предупреждениями, которая им приходит из банков.
Сообщения банкиров примерно такого толка: кибер-преступники используют вредоносные программы, позволяющие подменить реквизиты получателей денежных средств в платежных документах в процессе их передачи из бухгалтерской программы (например, 1С: Предприятие) в систему «Банк-Клиент».
Иногда мошенники меняют только номер счета и ИНН получателя, оставляя неизменным наименование, что затрудняет выявление такой подмены.
Для информации. Мне мой банк прислал <...> Будьте бдительны, перед отправкой платежей в Банк внимательно проверяйте правильность реквизитов получателей платежей в системе «Банк-Клиент», даже если сумма платежа и название получателя указаны верно.
— Елена Калиновская
В комментариях никто новому предупреждению и не удивляется. Мошенники с завидным постоянством растут и развиваются в своем мастерстве.
Напряженная обстановка с кибер-преступностью задела даже «Клерк», который оказался не при чем. Прочитайте ту историю.
Проверить, насколько вы выполняете требования безопасности, чтобы не стать жертвой кибер-преступников, можно здесь.