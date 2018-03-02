С 2019 меняется формат фискальных документов. А что с фискальными накопителями?

Каков дальнейший порядок использования фискальных накопителей «ФН-1», поддерживающих форматы фискальных документов версии 1.0 и 1.05? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № ЕД-4-20/2586 от 12.02.2018.

С 01.01.2019 формат фискальных документов версии 1.0 утрачивает силу, и налогоплательщики с 01.01.2019 обязаны будут использовать в ККТ форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1.

В этой связи фискальные накопители, включенные в реестр фискальных накопителей:

«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1»,

«Средство криптографической защиты фискальных данных „ФН-1“ исполнение 3 версия 1»,

«Средство криптографической защиты фискальных данных „ФН-1“ исполнение 3 версия 2»,

«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель „ФН-1“ исполнение 2»,

«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель „ФН-1“ исполнение Из13-2»,

«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель „ФН-1“ исполнение Пр13-2»

с 01.01.2019 могут использоваться налогоплательщиками в ККТ, обеспечивающей формирование фискальных документов в соответствии с форматом фискальных документов версии 1.05.

В настоящее время ФНС подготовила проект приказа, которым предусмотрено, что при переходе с версии форматов фискальных документов 1.0 на 1.05 замена фискального накопителя не требуется.