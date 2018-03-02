Когда можно использовать фискальный накопитель со сроком действия 36 месяцев

В соответствии с пунктом 6 статьи 4.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлены минимальные сроки действия ключей фискального признака фискального накопителя (не менее 13 и не менее 36 месяцев), которые могут применяться для различных групп налогоплательщиков. При этом организации и ИП на ОСНО вправе использовать фискальный накопитель на 36 месяцев.

Вместе с тем, например, согласно паспортам фискальных накопителей использование фискальных накопителей на 36 месяцев (1110 дней) ограничено в случае применения общей системы налогообложения и (или) реализации подакцизных товаров, а также применения ККТ, не осуществляющей передачу фискальных данных в налоговые органы через оператора фискальных данных, и, как следствие, срок действия фискального накопителя на 36 месяцев, рассчитанного на 1110 дней применения, у таких налогоплательщиков пересчитывается до 410 и 560 дней соответственно.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-20/2586 от 12.02.2018.