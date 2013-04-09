Клерки спорят, как доказать должную осмотрительность

В «Красном уголке бухгалтера» клерки ломают голову, каким образом можно доказать ИФНС, что компанией при выборе контрагента была проявлена должная осмотрительность.

Особенно, если проверка затрагивает контрагентов, взаимоотношения с которыми потверждаются только договором и первичными документами.

В такой непростой ситуации клерки советуют предоставить в ИФНС, осуществляющую проверку, вот что:

Показания сотрудника, данные в налоговой. Учредительные документы контрагента. Если осталась, то переписку. — Глеб Мартыненко

А если из вышеперечисленного ничего не сохранилось, тогда бремя доказывания должной осмотрительности при выборе контрагента предлагается взять на себя руководителю компании.

Тогда показания директора в налоговую. — Глеб Мартыненко.

Кроме того, бухгалтеры активно дают советы не пренебрегать правом на присутствие адвоката при даче показаний. Клерки советуют не ходить сейчас в налоговую без своего юриста.

Что делать, чтобы избежать сложностей в доказывании должной осмотрительности при налоговых проверках или в суде, читайте статью «Клерка».

И рассказывайте, как вы справляетесь с доказыванием должной осмотрительности?