Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Клерки спорят, как доказать должную осмотрительность

В «Красном уголке бухгалтера» клерки ломают голову, каким образом можно доказать ИФНС, что компанией при выборе контрагента была проявлена должная осмотрительность.

Особенно, если проверка затрагивает контрагентов, взаимоотношения с которыми потверждаются только договором и первичными документами.

В такой непростой ситуации клерки советуют предоставить в ИФНС, осуществляющую проверку, вот что:

Показания сотрудника, данные в налоговой. Учредительные документы контрагента. Если осталась, то переписку.

— Глеб Мартыненко

А если из вышеперечисленного ничего не сохранилось, тогда бремя доказывания должной осмотрительности при выборе контрагента предлагается взять на себя руководителю компании.

Тогда показания директора в налоговую.

— Глеб Мартыненко.

Кроме того, бухгалтеры активно дают советы не пренебрегать правом на присутствие адвоката при даче показаний. Клерки советуют не ходить сейчас в налоговую без своего юриста. 

Что делать, чтобы избежать сложностей в доказывании должной осмотрительности при налоговых проверках или в суде, читайте статью «Клерка»

И рассказывайте, как вы справляетесь с доказыванием должной осмотрительности?

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
Сделана ссылка на статью про экологию.
Что делать, чтобы избежать сложностей в доказывании должной осмотрительности при налоговых проверках или в суде, читайте статью «Клерка».
Клерк
msneg

Натали Б, Вы писали:

Сделана ссылка на статью про экологию.
Что делать, чтобы избежать сложностей в доказывании должной осмотрительности при налоговых проверках или в суде, читайте статью «Клерка».

 О да, сейчас исправим:) Спасибо!

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговые проверки»

Посетить семинар по теме «Налоговые проверки»

Все семинары по теме Налоговые проверки