Банк потребовал отчетность за 2017 год раньше срока и заблокировал счет

В «Красном уголке бухгалтера» кипят нешуточные страсти. По словам участницы группы, СКБ-банк заблокировал расчетный счет компании, т.к. она не смогла предоставить по его требованию бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Мы еще не сдали, а они не хотят проводить платежи, потому что не вложили им и не отправили годовую отчётность. — рассказала о возникшей проблеме Чайзад Ховалыг

Клерки предположили, что банк может устроить предоставление бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Да они говорят, что предыдущая якобы им отправлялась. Хотят за 2017 — поделилась подробностями дела Чайзад Ховалыг

Коллеги посоветовали, в таком случае, обратиться с жалобой в ЦБ РФ и правоохранительные органы.

На сайте ЦБ жалобу и заявление в полицию и прокуратуру. На незаконные действия. Закрывать счёт и переводить деньги. — Елена Дмитриева

Или попытаться разрешить конфликт на личном приеме у управляющего банком.

С Скб то ещё счастье работать. Я в таких случаях сразу записываюсь на приём к управляющему или замам. — поделилась опытом общения с банкирами Наталья Соколова

В конечном итоге, банк согласился принять последнюю сданную на день запроса бухгалтерскую отчетность, т.е. за 2016 г., и разблокировать счет на следующий рабочий день.