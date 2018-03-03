Банк потребовал отчетность за 2017 год раньше срока и заблокировал счет

В «Красном уголке бухгалтера» кипят нешуточные страсти. По словам участницы группы, СКБ-банк заблокировал расчетный счет компании, т.к. она не смогла предоставить по его требованию бухгалтерскую отчетность за 2017 год.
Мы еще не сдали, а они не хотят проводить платежи, потому что не вложили им и не отправили годовую отчётность.
— рассказала о возникшей проблеме Чайзад Ховалыг
Клерки предположили, что банк может устроить предоставление бухгалтерской отчетности за 2016 год.
Да они говорят, что предыдущая якобы им отправлялась. Хотят за 2017
— поделилась подробностями дела Чайзад Ховалыг
Коллеги посоветовали, в таком случае, обратиться с жалобой в ЦБ РФ и правоохранительные органы.
На сайте ЦБ жалобу и заявление в полицию и прокуратуру. На незаконные действия. Закрывать счёт и переводить деньги.
— Елена Дмитриева
Или попытаться разрешить конфликт на личном приеме у управляющего банком.
С Скб то ещё счастье работать. Я в таких случаях сразу записываюсь на приём к управляющему или замам.
— поделилась опытом общения с банкирами Наталья Соколова
В конечном итоге, банк согласился принять последнюю сданную на день запроса бухгалтерскую отчетность, т.е. за 2016 г., и разблокировать счет на следующий рабочий день.
О распространенных причинах блокировки расчетных счетов можно прочитать в статье «Клерка».
ToT, Вы писали:
Фигня это, это щас нормальное явление у банков. Нечему удивляться
У нас постоянно (каждый квартал) требуют декларации по НДС и прибыли до сроков их сдачи и бухгалтерскую отчетность. Все бы ничего, но работаем на УСНО, а бух.отчетность вообще раз в год сдается и мы ее и раньше предоставляли в дело по организации. Вот и шлю каждый квартал одно и то же письмо, меняя даты, о том, что мы не сдаем НДС и прибыль (а ведь прежде чем писать нам запросы и заниматься проверками могли бы ведь и посмотреть платежи по каким налогам мы производим, правда?), а отчетность сдается раз в год. Весь 2017 год отсылала одни и те же документы.
надеюсь, что адекватных банков всё же больше, по-крайней мере я со всеми текущими общаюсь, много валютных контрактов, лизингов-шмизингов и все всегда на связи, во многих лично знакома и, при необходимости, могу позвонить управляющим отделений, обычно одного раза хватает, чтобы сотрудники отделения начали соблюдать "правила поведения" с клиентами. Но я очень общительный человек, я почти с любым могу найти общий язык, может тем моим коллегам, кто не так словоохотлив, сложнее, я то уболтаю мертвого )
удачи коллегам (да и мне не "хворать"))