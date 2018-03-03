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Банк потребовал отчетность за 2017 год раньше срока и заблокировал счет

В «Красном уголке бухгалтера» кипят нешуточные страсти. По словам участницы группы, СКБ-банк заблокировал расчетный счет компании, т.к. она не смогла предоставить по его требованию бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Мы еще не сдали, а они не хотят проводить платежи, потому что не вложили им и не отправили годовую отчётность.

— рассказала о возникшей проблеме Чайзад Ховалыг

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Клерки предположили, что банк может устроить предоставление бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Да они говорят, что предыдущая якобы им отправлялась. Хотят за 2017

— поделилась подробностями дела Чайзад Ховалыг

Коллеги посоветовали, в таком случае, обратиться с жалобой в ЦБ РФ и правоохранительные органы.

На сайте ЦБ жалобу и заявление в полицию и прокуратуру. На незаконные действия. Закрывать счёт и переводить деньги.

— Елена Дмитриева

Или попытаться разрешить конфликт на личном приеме у управляющего банком.

С Скб то ещё счастье работать. Я в таких случаях сразу записываюсь на приём к управляющему или замам.

— поделилась опытом общения с банкирами Наталья Соколова

В конечном итоге, банк согласился принять последнюю сданную на день запроса бухгалтерскую отчетность, т.е. за 2016 г., и разблокировать счет на следующий рабочий день.

О распространенных причинах блокировки расчетных счетов можно прочитать в статье «Клерка».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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7 мнений
Рабовладелица
Lemori
, Мурманск
Меня начальник службы экономической безопасности убеждал, что я просто не понимаю (читай не знаю) как выглядят книга покупок и книга продаж, что приложение 8 и 9 к декларации по НДС это они и есть и возжелал получить все 7тысяч страниц. Пришлось идти на прием к управляющей банком и при ней показать ему что и как выглядит. Это самое мелкое из запрошенных придуростей.
Клерк
Ibrisami
, Шуя

У нас постоянно (каждый квартал) требуют декларации по НДС и прибыли до сроков их сдачи и бухгалтерскую отчетность. Все бы ничего, но работаем на УСНО, а бух.отчетность вообще раз в год сдается и мы ее и раньше предоставляли в дело по организации. Вот и шлю каждый квартал одно и то же письмо, меняя даты, о том, что мы не сдаем НДС и прибыль (а ведь прежде чем писать нам запросы и заниматься проверками могли бы ведь и посмотреть платежи по каким налогам мы производим, правда?), а отчетность сдается раз в год. Весь 2017 год отсылала одни и те же документы. 

Клерк
Anulya
ни разу ни один банк не требовал ничего у моих компаний, это что за бред? если потребуют - даже не знаю, что им отвечать буду, по ситуации буду ориентироваться, но это просто беспредел ... один единственный раз послала банк, в котором шеф хотел открыть счет, когда из их СБ позвонили и спросили, как я могу им доказать, что мы на самом деле существуем и ведем заявленные виды деятельности, а не являемся конторой по обналичке... я сказала, что им позвонит мой шеф (которого люблю именно за адекватность в первую очередь), потому что как только я сказала, что они у меня потребовали - он сказал, чтобы я их послала в пешее **отическое ))) но даже не пришлось, я просто пошла и забрала документы, поданные на открытие счета, мне никто ни одного вопроса не задал, молча вернули и всё
надеюсь, что адекватных банков всё же больше, по-крайней мере я со всеми текущими общаюсь, много валютных контрактов, лизингов-шмизингов и все всегда на связи, во многих лично знакома и, при необходимости, могу позвонить управляющим отделений, обычно одного раза хватает, чтобы сотрудники отделения начали соблюдать "правила поведения" с клиентами. Но я очень общительный человек, я почти с любым могу найти общий язык, может тем моим коллегам, кто не так словоохотлив, сложнее, я то уболтаю мертвого )
удачи коллегам (да и мне не "хворать"))
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Аноним
Бегите, глупцы! СКБ - самый отбитый банк, с которым мне доводилось работать. Крайне не рекомендую с ними связываться. У меня самого есть багаж негативных историй из собственного опыта общения с ними в качестве клиента, даже не хочется пересказывать весь этот бред. Этот банк может уничтожить любой бизнес
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