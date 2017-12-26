Заговор банков по блокировкам: вы тоже совершаете эти 10 роковых ошибок?

Банки избрали агрессивную совсем не клиентоориентированную политику. Это безусловно, связано с изменением направления налоговой политики государства в целом. Не по собственной инициативе банки запрашивают у клиентов пачки документов и отказывают в обслуживании.
На данный момент ситуация похожа на шантаж со стороны государства: либо банки предоставят полную информацию о деятельности, движении и сделках клиентов, либо «прощай, лицензия».
Что делают крупные банкиАльфа-банк открыто разместил на своём сайте размеры комиссий за вывод денежных средств, если в сделках компании усомнилась служба безопасности банка. С 14 августа 2017 г. банк может предъявить комиссию в размере 10%, если средства выводятся на другой счёт организации и 25% если средства клиент забирает наличными. И это самый клиентоориентированный банк.
Сбербанк без объяснения причин блокирует интернет-банк, просит предоставить документы и через 7-10 дней предлагает вывести средства и закрыть расчетные счета.
ВТБ24 блокирует расходные операции при выявлении любого сомнительного факта жизни организации. Например, не так давно клиенту заблокировали счёт из-за появления в ЕГРЮЛ «несоответствия данных» в отношении юридического адреса организации. При этом смена юридического адреса на фактический занимает минимум 7 дней, а значит на неделю ваш счёт заморожен.
Банковская система живет и работает по своим правилам и распоряжениям Центрального Банка РФ.
Чем руководствуются банкиЭтим летом Центробанк выпустил две новые методички о том, как работать с клиентами.
Методические рекомендации от 21.07.2017 № 18-МР разъясняют банкам как выявлять и пресекать «операции, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в том числе операций, обладающих признаками транзитных операций».
В Методических рекомендациях от 21.07.2017 № 19-МР Центробанк говорит о формальном отношении банков к реализации надзорной деятельности и управлению рисками легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансирование терроризма и другие незаконные действия. Обращает внимание на операции, совершаемые клиентами банка с использованием карт, а именно – снятие наличных денежных средств в большом объеме.
Итак, 10 роковых ошибок, из-за которых банк мгновенно заблокирует счет1. Размер налогов и других обязательных платежей ≦ 0,9% от оборота;
2. Не производятся выплаты заработной платы;
3. Не производятся перечисления НДФЛ и страховых взносов в бюджет;
4. Отсутствуют остатки денежных средств на счете (деньги поступают и тут же списываются в счет оплаты счетов);
5. Отсутствует связь между основаниями поступления денежных средств и оснований списания;
6. Не производятся ежемесячные хозяйственные расходы: арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров;
7. Поступление с НДС, списание в таком же объеме – без НДС;
8. Совпадение IP-адресов, MAC-адресов, номеров SIM-карты, номеров телефона у нескольких юридических лиц, между которыми совершаются операции и счета которых находятся в одном и том же банке;
9. Осуществление сомнительные операций по мнению службы безопасности банка (Положение Банка России N 375-П, вступило в действие с 16.06.2013 г.)
10. Снятие наличных денежных средств с корпоративной карты в больших объемах.
Какие операции покажутся банку сомнительными?
2. Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
3. Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных кредитной организацией документов и информации;
4. Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам.
Раньше такие сведения были доступны только Росфинмониторингу, однако Банк России утвердил новый Порядок обмена информацией о подозрительных клиентах в положении от 20.07.16 № 550-П.
Банки получают о клиентах следующую информацию: о компаниях - наименование, ИНН, КПП, ОГРН, местонахождение, ОКВЭД и причину отказа; о физлицах – ФИО, ИНН, СНИЛС, место регистрации и причина отказа.
Получить информацию о том, состоит ли организация в «черном списке» клиентов банков, практически невозможно, поскольку такая информация не является публичной и раскрывать ее Центробанк не намерен. Еще в июне в «чёрном списке» было 200 000 клиентов, на данный момент в списках числится более полумиллиона клиентов.
Однако по косвенным признакам есть возможность определить – попала ли ваша организация в «черный список». Первый признак – это если банки когда-либо отказывали вам в открытии счета или прекращали обслуживание в одностороннем порядке. Второй признак – это наличие высокорисковых операций, по которым банк запрашивал дополнительные документы. Прежде всего, в «черный список» попадут организации, попадающие под подозрение в отмывании средств по мнению банков, разумеется.
И вроде бы, благая цель – борьба с отмыванием средств, полученных незаконным путем. Но ведь благими намерениями, как известно, выложена дорога в ад. А дьявол кроется в том, что если компания попала под подозрение и была внесена в так называемый «черный список», а после - банк запросил дополнительные документы и провел операцию, то информация о том, что подозрение банка было ошибочным НЕ будет отражена в «черном списке». То есть получается, что туда есть «вход», но «выхода» нет.
Что сделать, чтобы не вызывать у банка излишнее внимание1. Тщательно проверять своих контрагентов;
2. Платить налоги более, чем 0,9 % от оборота;
3. Предоставлять документы в банк по запросу в запрашиваемые сроки;
4. Выплачивать заработную плату согласно трудовому законодательству, а именно 2 раза в месяц;
5. Своевременно перечислять НДФЛ и страховые взносы;
6. Выдерживать более 2 суток, прежде чем сделать оплату поставщику;
7. Осуществлять ежемесячные хозяйственные расходы;
8. Контролировать ОКВЭД при приеме денежных средств;
9. Не снимать наличные более 30% от недельного оборота;
… и молиться, потому как взывать к здравому смыслу, суду и справедливости пока не представляется возможным, даже глава Сбербанка Герман Греф на сентябрьском экономическом форуме назвал малый бизнес – «фабрикой по отмыванию доходов».
А тем временем защитить денежные средства, размещенные на расчетном счете, становится все сложнее, С одной стороны 115-ФЗ и заговор банков, с другой стороны отзывы лицензий Центробанком у своих же игроков. За 2017 г. Центробанк отозвал 49 лицензий и 4 из них уже в декабре 2017 г.
Напоминаю, что 11 сентября 2017 г. Центробанк обновил список системно значимых банков. В список попали 11 крупнейших кредитных организаций, на долю которых приходится более половины совокупных активов банковского сектора. Риск, что у одного из таких банков отзовут лицензию, сводится к нулю.
Список системно значимых банков
|№ п/п
|Наименование кредитной организации
|Рег. №
|1
|АО ЮниКредит Банк
|1
|2
|Банк ГПБ (АО)
|354
|3
|Банк ВТБ (ПАО)
|1000
|4
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|1326
|5
|ПАО Сбербанк
|1481
|6
|ПАО «Московский Кредитный Банк»
|1978
|7
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|2209
|8
|ПАО РОСБАНК
|2272
|9
|ПАО «Промсвязьбанк»
|3251
|10
|АО «Райффайзенбанк»
|3292
|11
|АО «Россельхозбанк»
|3349
Будьте бдительны при выборе банка-партнера. Защищайте свои активы, используйте для этого закон и правила системы, лучше еще ничего не придумали.
Но мы трудимся над этим!
Ничего. Банкам нужно отчитываться в ЦБ, что они борются с терроризмом. И им нужно сделать план по блокировкам и закрытию счетов. Иначе у них лицензию отзовут, раз они так плохо борются. Вот еще с роликом ознакомьтесь, чтобы картина начала складываться Набиулина - убийца банков
Аноним, Вы писали:
То миллиарды кого надо миллиарды
Почему именно два, а не три, например?
Бывают ситуации, что ждёшь любые поступления, чтобы рассчитаться с контрагентом, а тут специально чего-то выжидать.
Чтобы банк два дня эти деньги крутил?
Хоз. расходы в малом бизнесе могут и отсутствовать. Реальный пример: канцтовары покупает подотчётник (пачку бумаги раз в квартал), все работают удалённо (аренды и КУ нет).
Натали Б, Вы писали:
+1. В наше время вообще опасно деньги на р/с держать, уже нахлебались с отзывом лицензий банков, поэтому сейчас многие знакомые компании тратят деньги сразу, как они поступили на счет. и не потому что обналичка, а просто чтобы не потерять.