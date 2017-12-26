Заговор банков по блокировкам: вы тоже совершаете эти 10 роковых ошибок?

Банки избрали агрессивную совсем не клиентоориентированную политику. Это безусловно, связано с изменением направления налоговой политики государства в целом. Не по собственной инициативе банки запрашивают у клиентов пачки документов и отказывают в обслуживании.

На данный момент ситуация похожа на шантаж со стороны государства: либо банки предоставят полную информацию о деятельности, движении и сделках клиентов, либо «прощай, лицензия».

Что делают крупные банки

открыто разместил на своём сайте размеры комиссий за вывод денежных средств, если в сделках компании усомнилась служба безопасности банка. С 14 августа 2017 г. банк может предъявить комиссию в размере 10%, если средства выводятся на другой счёт организации и 25% если средства клиент забирает наличными. И это самый клиентоориентированный банк.

Сбербанк без объяснения причин блокирует интернет-банк, просит предоставить документы и через 7-10 дней предлагает вывести средства и закрыть расчетные счета.

ВТБ24 блокирует расходные операции при выявлении любого сомнительного факта жизни организации. Например, не так давно клиенту заблокировали счёт из-за появления в ЕГРЮЛ «несоответствия данных» в отношении юридического адреса организации. При этом смена юридического адреса на фактический занимает минимум 7 дней, а значит на неделю ваш счёт заморожен.

Банковская система живет и работает по своим правилам и распоряжениям Центрального Банка РФ.

Чем руководствуются банки

Этим летом Центробанк выпустил две новые методички о том, как работать с клиентами.

Методические рекомендации от 21.07.2017 № 18-МР разъясняют банкам как выявлять и пресекать «операции, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в том числе операций, обладающих признаками транзитных операций».

В Методических рекомендациях от 21.07.2017 № 19-МР Центробанк говорит о формальном отношении банков к реализации надзорной деятельности и управлению рисками легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансирование терроризма и другие незаконные действия. Обращает внимание на операции, совершаемые клиентами банка с использованием карт, а именно – снятие наличных денежных средств в большом объеме.

Итак, 10 роковых ошибок, из-за которых банк мгновенно заблокирует счет

1. Размер налогов и других обязательных платежей ≦ 0,9% от оборота;

2. Не производятся выплаты заработной платы;

3. Не производятся перечисления НДФЛ и страховых взносов в бюджет;

4. Отсутствуют остатки денежных средств на счете (деньги поступают и тут же списываются в счет оплаты счетов);

5. Отсутствует связь между основаниями поступления денежных средств и оснований списания;

6. Не производятся ежемесячные хозяйственные расходы: арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров;

7. Поступление с НДС, списание в таком же объеме – без НДС;

8. Совпадение IP-адресов, MAC-адресов, номеров SIM-карты, номеров телефона у нескольких юридических лиц, между которыми совершаются операции и счета которых находятся в одном и том же банке;

9. Осуществление сомнительные операций по мнению службы безопасности банка (Положение Банка России N 375-П, вступило в действие с 16.06.2013 г.)

10. Снятие наличных денежных средств с корпоративной карты в больших объемах.

Какие операции покажутся банку сомнительными?

1. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; 2. Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации; 3. Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных кредитной организацией документов и информации; 4. Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам.

С 26 июля Центробанк ежедневно рассылает в банки информацию об отказах в открытии расчетных счетов или отказах в проведении операции компаниям и физлицам.

Раньше такие сведения были доступны только Росфинмониторингу, однако Банк России утвердил новый Порядок обмена информацией о подозрительных клиентах в положении от 20.07.16 № 550-П.

Банки получают о клиентах следующую информацию: о компаниях - наименование, ИНН, КПП, ОГРН, местонахождение, ОКВЭД и причину отказа; о физлицах – ФИО, ИНН, СНИЛС, место регистрации и причина отказа.

Получить информацию о том, состоит ли организация в «черном списке» клиентов банков, практически невозможно, поскольку такая информация не является публичной и раскрывать ее Центробанк не намерен. Еще в июне в «чёрном списке» было 200 000 клиентов, на данный момент в списках числится более полумиллиона клиентов.

Однако по косвенным признакам есть возможность определить – попала ли ваша организация в «черный список». Первый признак – это если банки когда-либо отказывали вам в открытии счета или прекращали обслуживание в одностороннем порядке. Второй признак – это наличие высокорисковых операций, по которым банк запрашивал дополнительные документы. Прежде всего, в «черный список» попадут организации, попадающие под подозрение в отмывании средств по мнению банков, разумеется.

И вроде бы, благая цель – борьба с отмыванием средств, полученных незаконным путем. Но ведь благими намерениями, как известно, выложена дорога в ад. А дьявол кроется в том, что если компания попала под подозрение и была внесена в так называемый «черный список», а после - банк запросил дополнительные документы и провел операцию, то информация о том, что подозрение банка было ошибочным НЕ будет отражена в «черном списке». То есть получается, что туда есть «вход», но «выхода» нет.

Что сделать, чтобы не вызывать у банка излишнее внимание

1. Тщательно проверять своих контрагентов;

2. Платить налоги более, чем 0,9 % от оборота;

3. Предоставлять документы в банк по запросу в запрашиваемые сроки;

4. Выплачивать заработную плату согласно трудовому законодательству, а именно 2 раза в месяц;

5. Своевременно перечислять НДФЛ и страховые взносы;

6. Выдерживать более 2 суток, прежде чем сделать оплату поставщику;

7. Осуществлять ежемесячные хозяйственные расходы;

8. Контролировать ОКВЭД при приеме денежных средств;

9. Не снимать наличные более 30% от недельного оборота;

… и молиться, потому как взывать к здравому смыслу, суду и справедливости пока не представляется возможным, даже глава Сбербанка Герман Греф на сентябрьском экономическом форуме назвал малый бизнес – «фабрикой по отмыванию доходов».

А тем временем защитить денежные средства, размещенные на расчетном счете, становится все сложнее, С одной стороны 115-ФЗ и заговор банков, с другой стороны отзывы лицензий Центробанком у своих же игроков. За 2017 г. Центробанк отозвал 49 лицензий и 4 из них уже в декабре 2017 г.

Напоминаю, что 11 сентября 2017 г. Центробанк обновил список системно значимых банков. В список попали 11 крупнейших кредитных организаций, на долю которых приходится более половины совокупных активов банковского сектора. Риск, что у одного из таких банков отзовут лицензию, сводится к нулю.

Список системно значимых банков

№ п/п Наименование кредитной организации Рег. № 1 АО ЮниКредит Банк 1 2 Банк ГПБ (АО) 354 3 Банк ВТБ (ПАО) 1000 4 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 5 ПАО Сбербанк 1481 6 ПАО «Московский Кредитный Банк» 1978 7 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209 8 ПАО РОСБАНК 2272 9 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 10 АО «Райффайзенбанк» 3292 11 АО «Россельхозбанк» 3349

*Информация с сайта Центрального Банка РФ www.cbr.ru

На днях объявили о санации Промсвязьбанка . Санация – не лишение лицензии, но все же.

Будьте бдительны при выборе банка-партнера. Защищайте свои активы, используйте для этого закон и правила системы, лучше еще ничего не придумали.

Но мы трудимся над этим!