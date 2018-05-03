Как уменьшить ЕНВД на сумму расходов по приобретению ККТ: пример расчета от ФНС

ИП вправе уменьшить ЕНВД на сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии ее регистрации в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
Об особенностях такого уменьшения ФНС рассказала в письме № СД-4-3/7542@ от 19.04.2018.
Уменьшение суммы единого налога производится при исчислении налога за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее налогового периода, в котором зарегистрирована соответствующая ККТ.
При этом ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере розницы и общепита и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации ККТ, в отношении которой производится уменьшение суммы налога, вправе уменьшить сумму налога за налоговые периоды 2018 года.
В случае если в текущем налоговом периоде сумма исчисленного единого налога с учетом уменьшения на взносы и пособия окажется меньше суммы расходов на приобретение ККТ, то налогоплательщик вправе перенести на следующие налоговые периоды в пределах срока, указанного в абзацах 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.32 НК, оставшуюся сумму расходов на приобретение ККТ в качестве уменьшения единого налога.
Например, ИП приобрел и зарегистрировал ККТ в I квартале 2018 года, стоимость ККТ составила 18 000 рублей. Сумма исчисленного ЕНВД за I квартал 2018 года составила 5 000 рублей. Сумма страховых взносов составила 2 000 рублей. В этом случае ИП вправе уменьшить исчисленную сумму налога (5 000 рублей) на сумму страховых взносов 2 000 рублей и сумму расходов на приобретение ККТ в размере 3 000 рублей. Остаток в 15 000 рублей ИП вправе учесть при уменьшении суммы исчисленного налога в последующих налоговых периодах в пределах срока, указанного в абзацах 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.32 НК.