При нумерации трудовых договоров кадровики не слишком креативят

Недавно Минтруд выпустил письмо, в котором разъяснил кадровикам, как нумеровать трудовые договоры.

Вот такое мнение высказали «трудовые специалисты»:

Как правило, на практике используется система, при которой номер трудового договора состоит из собственного номера договора и цифр, обозначающих год его заключения. Например, трудовому договору, заключенному в марте 2018, присваивается номер 16/03.

«Клерк» провел опрос на эту тему и выяснил подход к этому вопросу читателей нашего сайта.

Большинство участников опроса (53%) предпочитают не мудрить в этом вопрос и нумеруют трудовые договоры простейшим способом – № 1, 2, 3, и т.д.

21% опрошенных поступают еще проще – вовсе не нумеруют трудовые договоры.

А вот 27% участников опроса более креативны.

13% клерков при нумерации учитывают год, месяц и день заключения договора.

Еще 14% респондентов применяем свой уникальный способ нумерации.