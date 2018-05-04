При реализации металлолома фирмой-банкротом агентского НДС не возникает

ФНС в письме № СД-4-3/7966@ от 25.04.2018 разъяснила порядок исчисления НДС при реализации лома и отходов черных и цветных металлов налогоплательщиками-продавцами, признанными несостоятельными (банкротами).

Реализация имущества должника-банкрота, в том числе сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов лома, объектом налогообложения НДС не является.

Кроме того, исходя из положений пункта 3 статьи 169 НК обязанность по составлению счетов-фактур при осуществлении операций, не являющихся объектом налогообложения НДС, в том числе операций по реализации имущества должников, признанных несостоятельными (банкротами), НК не установлена. В связи с этим при реализации такого имущества счета-фактуры продавцами не составляются.

Соответственно, при реализации сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов налогоплательщиками-продавцами, признанными несостоятельными (банкротами), у покупателей (получателей) таких товаров обязанности налогового агента не возникают.