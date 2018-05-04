НДС не включается в кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество

Верховный Суд РФ в определении от 15.02.2018 № 5-КГ17-258 сделал вывод, что рыночная стоимость объекта оценки определяет наиболее вероятную цену, по которой данный объект может быть отчужден при его реализации.

Само по себе определение рыночной стоимости объекта в целях дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объект налогообложения НДС.

При этом выводы судов о включении НДС в кадастровую стоимость в размере рыночной основаны на неправильном толковании норм права.

Минфин письмом от 23.04.2018 №03-05-04-01/27451 довел эти разъяснения до сотрудников налоговых органов в целях формирования единой правоприменительной практики по вопросу об уменьшении для целей налогообложения кадастровой стоимости объекта недвижимости на сумму НДС.

Кроме того, рекомендовано учесть в работе письмо Минэкономразвития от 17 апреля 2018 № Д23и-1986, в котором отмечается, что порядок применения кадастровой стоимости для целей, предусмотренных законодательством РФ, не предусматривает возможность использования скорректированной величины кадастровой стоимости, не содержащейся в ЕГРН.

Таким образом, использование иной кадастровой стоимости (отличной от кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН и применяемой для целей, предусмотренных законодательством РФ) для целей налогообложения на имущество организаций действующим законодательством не предусмотрено.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/8060@ от 26.04.2018.