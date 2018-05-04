Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

В московских ресторанах не применяют ККТ, присваивают наличные, не оформляют сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ.

Эти и другие равонарушения в сфере общественного питания обсудили на «круглом столе» Общественной палаты РФ на минувшей неделе.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики

Общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве Александр Хаминский рассказал о совершаемых владельцами и персоналом ряда предприятий общепита преступлениях и административных правонарушениях, в том числе в сфере экономики и налогообложения.

Основная проблема, по словам эксперта, заключается в том, что экономия на несоблюдении требований законодательства, а также получение дополнительной выручки с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности являются основанием для получения сверхприбылей, коррупции, коммерческого подкупа и вовлечения присвоенных наличных денежных средств в незаконный оборот.

В числе основных видов правонарушений экономической и налоговой направленности были названы нарушения, связанные с оборотом наличных денежных средств, в т.ч. присвоение выручки, неприменение ККТ, расчёты с поставщиками продуктов питания и алкогольной продукции наличными без отражения в бухгалтерском и налоговом учёте, выплата вознаграждения не оформленным в установленном порядке работникам, организация незаконных концертов популярных исполнителей с выплатой гонораров наличными без надлежащего оформления, нарушения в ведении бухгалтерского и налогового учёта, влекущие за собой сокрытие выручки от налогообложения.

Информация о конкретных правонарушениях, совершаемых в столице в рамках осуществления хозяйствующими субъектами деятельности в сфере оказания услуг общественного питания, в т.ч. при попустительстве должностных лиц, обязанных осуществлять контроль и надзор в установленной сфере в рамках должностных полномочий, была передана присутствовавшим на круглом столе представителям УФНС по г. Москве.

В целях кардинального улучшения ситуации Александр Хаминский будет добиваться добросовестного исполнения должностными лицами контрольных и надзорных органов своих обязанностей, а также приоритетного порядка рассмотрения обращений и заявлений субъектов общественного контроля и общественных объединений, способных фиксировать правонарушения в те часы, когда уже не работают сотрудники контрольных и надзорных органов.

Он также заявил: «Если мне, как члену Общественного совета, отвечающему за выявление и профилактику экономических правонарушений в столице, ещё раз от любого из органов после рассмотрения обращения с перечнем зафиксированных правонарушений, наносящих прямой ущерб экономике России, поступит формальная отписка, она будет направлена непосредственно Президенту».