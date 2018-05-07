Кто платит НДФЛ при выплате дивидендов иностранным фирмам, которыми владеют российские физлица

Российская компания выплачивает дивиденды, конечными получателями которых являются российские физлица, владеющие акциями российской компании через последовательное участие в иностранных компаниях, резидентах Республики Кипр, Британских Виргинских островов и Республики Маршалловы острова.

От иностранных компаний, резидентов Республики Кипр, имеются официальные письма с указанием фактических получателей доходов в виде дивидендов - российских физлиц, а также с документами, подтверждающими резидентство иностранных компаний. Суммы дивидендов отражены физлицами в их налоговых декларациях по форме 3-НДФЛ.

Разъяснения по поводу налогового агентства по НДФЛ в этом случае дал Минфин в письме № БС-4-11/7460@ от 19.04.2018. https://www.klerk.ru/doc/473965/

Особенности исчисления и уплаты налога с доходов в виде дивидендов, удерживаемого налоговым агентом, установленные статьей 312 НК, распространяются на исчисление и уплату налога российскими организациями, выплачивающими доход в виде дивидендов, также в случае, если фактическим получателем такого дохода признается физическое лицо, признаваемое налоговым резидентом РФ. При этом применяется налоговая ставка 13%.

В случае выплаты доходов от источников РФ иностранному лицу, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор, и не имеющему фактического права на такие доходы, если источнику выплаты известно лицо, имеющее фактическое право на такие доходы (их часть), и такое лицо признается в соответствии с НК налоговым резидентом РФ, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с НК для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами РФ, без удержания соответствующего налога в отношении выплачиваемых доходов (их части) у источника выплаты при условии информирования налогового органа по месту постановки на учет организации - источника выплаты доходов.

Данное правило применяется в том числе в случае, если в цепочке компаний, через которые осуществляется выплата указанного дохода его фактическому получателю, присутствует хозяйственный субъект, постоянным местонахождением которого является государство (территория), с которым у РФ отсутствует международный договор по вопросам налогообложения, и, соответственно, не имеющий фактического права на такой доход.

В указанном случае российская организация, выплачивающая доход, если это предусмотрено соответствующими положениями НК, будет выступать налоговым агентом в отношении дохода, получаемого российским резидентом - фактическим получателем.