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Работодателей, внедряющих электронный кадровый учет, стало больше

Приказом Минтруда №292 от 04.05.2018 расширен перечень участников эксперимента по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений.

В список работодателей вошли АО «Альфа-Банк», ООО «Компания «Тензор», ООО «Агроторг», ООО «СИБУР», ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина».

Отметим, в настоящее время пилотный проект реализуется на площадках крупных работодателей: ОАО «Российские железные дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс».

В приложении к приказу Минтруда приводятся виды работ с документами, которые будут осуществлять участники эксперимента.

Напомним, эксперимент продлится до октября 2018 года.

В числе задач эксперимента указаны:

  • апробация механизма возможности ведения работодателем кадровых документов в электронном виде;
  • оценка затрат и оценка полученных эффектов от ведения кадровых документов в электронном виде;
  • выявление проблем и рисков от ведения кадрового документооборота в электронном виде;
  • подготовка предложений по оптимизации документов, обязательных для ведения работодателем в сфере трудовых отношений;
  • подготовка предложений по внесению изменений в законодательство РФ по предоставлению возможности ведения кадрового документооборота в электронном виде.
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