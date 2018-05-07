Работодателей, внедряющих электронный кадровый учет, стало больше

Приказом Минтруда №292 от 04.05.2018 расширен перечень участников эксперимента по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений.

В список работодателей вошли АО «Альфа-Банк», ООО «Компания «Тензор», ООО «Агроторг», ООО «СИБУР», ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина».

Отметим, в настоящее время пилотный проект реализуется на площадках крупных работодателей: ОАО «Российские железные дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс».

В приложении к приказу Минтруда приводятся виды работ с документами, которые будут осуществлять участники эксперимента.

Напомним, эксперимент продлится до октября 2018 года.

В числе задач эксперимента указаны: