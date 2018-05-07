Налоговую нагрузку между поставщиками и ретейлерами предлагают перераспределить

В Госдуму внесён законопроект, предполагающий введение более обоснованного распределения налоговой нагрузки между торговыми сетями и их поставщиками. Об этом документе написала «Парламентская газета».

В настоящее время выплата продавцом покупателю премии за выполнение им определённых условий договора поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг не уменьшает для целей исчисления налоговой базы продавцом товаров и применяемых налоговых вычетов их покупателем стоимость отгруженных товаров, за исключением случаев, когда уменьшение стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг на сумму выплачиваемой премии предусмотрено указанным договором.

Крупнейшие сетевые ретейлеры при заключении договоров с контрагентами фиксируют стоимость реализации товаров и услуг с учётом премии. Реализация осуществляется с начислением НДС на стоимость, указанную в договоре. По итогам отчётного периода покупатель выставляет поставщику счёт-фактуру на оплату поощрительной премии без НДС.



При формировании налоговой базы сумма выручки подлежит определению с учётом премий и бонусов. При этом нередко на практике ретейлеры, осуществляя расчёты с поставщиками, подменяют реальные услуги по продаже товара премиями/бонусами, не облагаемыми НДС, уменьшая таким образом налоговую базу и перекладывая фискальную нагрузку в размере НДС на поставщиков.



В этой связи проектом федерального закона «О внесении изменения в пункт 21 статьи 154 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предлагается исключить из названного пункта слова «за исключением случаев, когда уменьшение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) на сумму выплачиваемой (предоставляемой) премии (поощрительной выплаты) предусмотрено указанным договором».



Принятие будет способствовать установлению более обоснованного распределения налоговой нагрузки между торговыми сетями и их поставщиками и в целом развитию российской экономики. Так считает авторр законопроекта, депутат от КПФР Валерий Рашкин.

Однако Правительство уже представило отрицательный отзыв на законопроект, поэтому он вряд ли будет принят.