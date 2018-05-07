О рекламных возможностях электронных чеков

Аноним

Да-да, все должны платить налоги, а то на помощь Дерипаске не хватает и другим обездоленным и нев... Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

Аноним

Чего развозмущались-то? Ну-ка быстро платить налоги - Дерипаске и прочим обездоленным помогать на... Как чаще всего обналичивают деньги и выводят их за границу

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Аноним, Вы писали:только не понятно почему эта статья в разделе "для бухгалтера", а не "для дирек... Пять признаков нелучшего финансового директора

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Ага, только вот директор - мужчина, а не женщина... Конечно, это дискриминация, но мужчины не бер... Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось «уголовкой»

fns2018fns Вот так между делом правительство приняло закон о легализации проституции. в нашем законода... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

А бухгалтер? Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Уважаемая Над.К, а зачем тогда Приказ ФНС РФ 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/552@ , разве... «Ночной бухгалтер». Новый налог и маркировка вязаных кофточек. Планы властей на 2019 год

Аноним

Позавчера позвонили из налоговой - один из работодателей в 2НДФЛ, сданных в налоговую, указал ино... По каким поводам налоговики отказывают «физикам» в вычетах. И как с этим бороться

Аноним

С недоимкой теперь в принципе ничего сделать нельзя (уйдешь на банкротство - мало того, что конку... Альтернативные способы ликвидации компании: бросить нельзя, оставить

Над.К а потому что они получают систематический ( 2 и более раза) доход. Почему ежедневный ремонт обув... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Современная ситуация в банковском секторе напоминает басню Крылова "Свинья под дубом". Свинья - э... Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Аноним

А еще можно уже принимать закон, по которому все должны молиться, поститься и слушать радио Радон... Бухгалтеры должны стучать на подозрительных клиентов и проходить обучение по борьбе с финансированием терроризма

Аноним

Конечно, народ очень обозлен. Жить то не на что. Счастье, пенсии прибавили, но прибавили то на ко... Силуанов: пенсий не будет. Сбербанк в панике. Налог на жир

elena.noxa Аноним, Вы писали:Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог Предлагаю ввести... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

Вот так между делом правительство приняло закон о легализации проституции. Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Моб.тел./WhatsApp:89502962749 HAPPY SHOPP ms.cheremisina@inbox.ru Наталья Сергеевна Ш... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

неумно конечнодолжности вовсе не те же, если человек стал работником другого работодателя. Фундаментальное судебное решение для защиты интересов бизнесменов

Аноним

Над.К, Вы писали:Программисты, например. Ремонт обуви, сантехники, пошив на заказ и пр бытовые ус... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

опять путен всех переиграл «Новая ст. 54.1 НК РФ не работает практически никак». Интервью с Александром Хаминским

Аноним

Налоговая поддерживает мягкий террор со стороны лиц незаконно удерживающих власть. Требует позы п... Вызов на допрос в налоговую: советы, чтобы все прошло без проблем

Аноним

Главные враги природы мы сами. Что мешает после отдыха на природе забрать весь мусор с собой? Как... Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году

Аноним

только не понятно почему эта статья в разделе "для бухгалтера", а не "для директора" ? Пять признаков нелучшего финансового директора

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Алес набирает обороты, эти примитивные меры экономику не спасут, а только усугубят ситуация в цел... Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки