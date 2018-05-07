О рекламных возможностях электронных чеков

запускали же уже его и не получилось ничего......
Все равно будет как в басне: "А вы, друзья, как не садитесь..."
Поэтому сначала погасить долги, а потом - бросать, пусть сами закрывают через год. Увы. Да...
Да-да, все должны платить налоги, а то на помощь Дерипаске не хватает и другим обездоленным и нев...
разве передача в ФНС документа в указанном формате заверенная ЭП не заменит ККТ? Наличие ф...
Чего развозмущались-то? Ну-ка быстро платить налоги - Дерипаске и прочим обездоленным помогать на...
Аноним, Вы писали:только не понятно почему эта статья в разделе "для бухгалтера", а не "для дирек...
Ага, только вот директор - мужчина, а не женщина... Конечно, это дискриминация, но мужчины не бер...
Вот так между делом правительство приняло закон о легализации проституции. в нашем законода...
Уважаемая Над.К, а зачем тогда Приказ ФНС РФ 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/552@ , разве...
Позавчера позвонили из налоговой - один из работодателей в 2НДФЛ, сданных в налоговую, указал ино...
С недоимкой теперь в принципе ничего сделать нельзя (уйдешь на банкротство - мало того, что конку...
а потому что они получают систематический ( 2 и более раза) доход. Почему ежедневный ремонт обув...
Современная ситуация в банковском секторе напоминает басню Крылова "Свинья под дубом". Свинья - э...
А еще можно уже принимать закон, по которому все должны молиться, поститься и слушать радио Радон...
Конечно, народ очень обозлен. Жить то не на что. Счастье, пенсии прибавили, но прибавили то на ко...
Аноним, Вы писали:Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог Предлагаю ввести...
Вот так между делом правительство приняло закон о легализации проституции.
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Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Программисты, например. Ремонт обуви, сантехники, пошив на зак...
Аноним, Вы писали:Такое ощущение, что банки стали работать на мошейников. У моей мамы закончился ...
неумно конечнодолжности вовсе не те же, если человек стал работником другого работодателя.
Над.К, Вы писали:Программисты, например. Ремонт обуви, сантехники, пошив на заказ и пр бытовые ус...
Про подачу заявления вместе с декларацией - это уже тоже несколько лет как неактуально. Давно все...
Ни в коем случае не сдавайте уточненок. Угу, и никогда не увидите своих денеж...
Декларацию надо подать до 1 апреля года следующего за тем, в котором понесены...
опять путен всех переиграл
Кстати, у меня списывалось из кармана куртки, Это значит у вас что-то с картой не в порядке...
Налоговая поддерживает мягкий террор со стороны лиц незаконно удерживающих власть. Требует позы п...
Программисты, например. Ремонт обуви, сантехники, пошив на заказ и пр бытовые услуги. Да масса лю...
Главные враги природы мы сами. Что мешает после отдыха на природе забрать весь мусор с собой? Как...
только не понятно почему эта статья в разделе "для бухгалтера", а не "для директора" ?
Алес набирает обороты, эти примитивные меры экономику не спасут, а только усугубят ситуация в цел...
Удобно, мол.. Удобно, да. Пользуюсь не первый год. Есть у меня карты и без PayPass, вот им...
В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на професс...