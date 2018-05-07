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О рекламных возможностях электронных чеков

Развиваются маркетинговые инструменты от ОФД для владельцев кассовой техники.

«Платформа ОФД» предлагает предпринимателям воспользоваться новыми возможностями брендирования электронных чеков, которые реализованы в функционале Личного кабинета клиента lk.platformaofd.ru.

Клиент компании, пользователь контрольно-кассовой техники, может активировать следующие рекламные опции чека:
• «Именной чек компании» - позволяет заменить имя отправителя «PlatformaOFD» на имя компании в адресе электронного чека, отправляемого на абонентский номер покупателю;
• «Брендированное сообщение» - позволяет указывать в чеке имя компании (бренд);
• «Логотип в чеке» - позволяет разместить логотип компании внутри чека.

О том, как подключить дополнительные услуги, читайте в статье: «Расширяется рекламный инструментарий в чеках для магазинов».

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