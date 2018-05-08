Продажа нескольких квартир может быть расценена как предпринимательская деятельность

Арбитражный суд поддержал выводы налогового органа Республики Карелия о том, что операции предпринимателя по реализации квартир связаны с предпринимательской деятельностью и подлежат учету при исчислении единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФНС.

По итогам проведенной выездной налоговой проверки налоговики установили, что предприниматель заключил договоры участия в долевом строительстве шести однокомнатных квартир со строительной организацией республики. В последующем до окончания строительства квартир предприниматель заключил с физическими лицами договоры уступки прав по договорам участия в долевом строительстве всех шести квартир. В результате данных сделок предпринимателем была получена прибыль 4,2 млн рублей. Операции предпринимателя по реализации квартир были расценены налоговым органом как осуществление предпринимательской деятельности, в связи с чем ему доначислен налог по упрощенной системе налогообложения, соответствующие пени и штрафные санкции.

Полагая выводы налогового органа незаконными, предприниматель обратился в арбитражный суд. При этом предприниматель утверждал, что спорные квартиры были приобретены в целях улучшения жилищный условий его семьи.

Однако арбитражный суд признал претензии налоговой службы обоснованными, указав на то, что заявленными видами деятельности предпринимателя являются: «сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества», «предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества». Между заключением договоров участия в долевом строительстве и договоров уступки прошел незначительный период времени, реализация предпринимателем своих прав по договорам участия в долевом строительстве носила системный характер, была направлена и привела к получению прибыли по каждой из шести сделок. Спорные квартиры не использовались предпринимателем в личных целях.