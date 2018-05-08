Впервые идею создания государственной email высказал в 2009 году Игорь Щеголев, занимавший тогда пост министра связи и массовых коммуникаций РФ. И вот спустя 9 лет вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство работает над приданием email юридического статуса. Об этом рассказывается в статье: «Государственная электронная почта. Что это такое и для чего?».

Каждый из нас получает письма или уведомления от различных инстанций, иногда такая корреспонденция требует ответа. И вот вы идете в почтовое отделение, а потом еще несете бумаги домой, затем они пылятся на полках... Что говорить о ведомствах и бизнесе, которые ежедневно обрабатывают и отправляют на хранение огромное количество бумажных документов, затрачивая при этом много денег и времени? Вот именно эти проблемы и должна решить электронная почта.