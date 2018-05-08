Государственная электронная почта. Что это такое и для чего?

Нет слов - один мат. Теперь стало ясно чьи интересы будет защищать Путин 6 лет своего правления.&...
Аноним, Вы писали:А еще развитию предпринимательства будут способствовать бесконечные вызовы в на...
Кашу варить - процент платить.Альфа 10% просит при выводе от 6 лямов, ага.
По мне, так лучше Медведев, чем Кудрин. И вообще, это команда Путина, проверенный человек, грамот...
Нда... Идея была классная, но не выдержала столкновения с реальностью...
А еще развитию предпринимательства будут способствовать бесконечные вызовы в налоговую на допросы...
Аноним, Вы писали:Это ужасно, очень надеялись, что что-нибудь изменится ну нельзя же быть та...
Как отбиться от ИФНС,"Лучшая защита, это нападение" - Александр Македонский.
Тетя Маша - это тетя, которая пережила многочисленные попытки "реформировать" бухучет, тысячекрат...
Аноним, Вы писали:elena.noxa, Вы писали:Высказывания, как в плюшевых соцсетях. Путина действитель...
Фуфло это всё. Копейки. Деньги выводят покупая долговые обязательства правительства США, вот...
реальных денег в цифровом видеГы! Цифровые деньги, это иллюзорные деньги, из нельзя пощупать, пон...
Скажите, а какой закон обязывает народ иметь компы и доступ в инет?
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elena.noxa, Вы писали:Мадама, Вы писали:Как увеличить количество ИП, если банки с мелкоты ИП взим...
elena.noxa, Вы писали:Высказывания, как в плюшевых соцсетях. Путина действительно выбрало большин...
который грамотнее и порядочнее здешних комментаторов. Про грамотность можно поподробнее? ...
я думаю вы случайно ноль нажали- 1%. Не случайно
Мадама, Вы писали:Как увеличить количество ИП, если банки с мелкоты ИП взимают комиссию за ведени...
Аноним, Вы писали:Задолбали. У нас и так законы и остальное каждый трактует как хочет. Давайте ещ...
Высказывания, как в плюшевых соцсетях. Путина действительно выбрало большинство, которое не счита...
Мудрый президент-зачем ему умный конкурент под боком.
Аноним, Вы писали:Какие все занятые и высооплачиваемые, аж смешно. Если никому журналы не нужны, ...
Как увеличить количество ИП, если банки с мелкоты ИП взимают комиссию за ведение счета как с круп...
К нам в редакцию обратился пользователь сервиса онлайн-платежей от Яндекса. Он владеет электронны...
Да, указ нам дан долго жить и размножаться, вопреки всему!!!!))))))) Будем стараться граждане Рос...
Да есть у народа своё мнение. Кого ни спросишь - никто не голосовал за. Однако 76%. Умная молодёж...
Ну сказали же бедность понизить в 2 раза ,вот и сдохнем,удавку затянут окончательно.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Зря вы их не слили. Напишите обращение на сайт Департам...
Никакой конкретики. Да все будет хорошо. Да разберемся.Алё, с чего бы Вам экономику поднимать? Ол...
Я вот не могу понять, почему не вводят самый главный налог "Налог на вывод капитала". Он су...
Глупый Путин не в курсе, что к 2030 году население Роисси не токмо не вырастет, но и сократится л...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ну, могу предложить такой факт. Наш дачный массив даром получ...
Нам и на нынешние стандарты пилювать, и на будущие, не беспокойтесь понапрасну, господа!