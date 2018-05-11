При импорте товаров из стран ЕАЭС «упрощенцы» должны платить НДС

Применение косвенных налогов в торговых отношениях государств - членов ЕАЭС производится в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и Протоколом, являющимся приложением N 18 к Договору.

На основании Протокола взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым на территорию одного государства - члена ЕАЭС с территории другого государства - члена ЕАЭС, осуществляется налоговым органом государства - члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, по месту постановки на учет налогоплательщиков - собственников товаров, включая налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения.

Косвенные налоги не взимаются при импорте с территории одного государства-члена на территорию другого государства - члена ЕАЭС товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства - члена ЕАЭС не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на его территорию.

Перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не подлежит налогообложению НДС, установлен статьей 150 НК.

Учитывая изложенное, при импорте не поименованных в статье 150 НК товаров в РФ с территории государств - членов ЕАЭС российскому хозяйствующему субъекту, в том числе применяющему специальные налоговые режимы или освобожденному от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, следует уплатить НДС.

Что касается принятия к вычету НДС индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, в случае выставления им счетов-фактур покупателям, то вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию РФ в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС.

Поскольку ИП на УСН не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со статьями 161 и 174.1 НК, права на вычет сумм НДС у данных ИП не имеется.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-07-14/26659 от 20.04.2018.