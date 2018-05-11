Какую ошибку часто совершают бухгалтеры при сдаче СЗВ-М. Будьте бдительны!

Отправляя СЗВ-М за отчетный месяц, бухгалтеры зачастую не обращают должного внимания на строку «отчетный период». Порой там по ряду причин (в том числе из-за копирования отчета) отображается не отчетный месяц, а предшествующий ему или, наоборот, текущий месяц.
Так, например, отправляя отчет за март 2018, бухгалтер ошибочно указывает там период «апрель 2018», а затем, отправляя отчет за апрель, получает отказ, в котором сообщается, что этот отчет уже сдан, в то время как мартовский до сих пор числится несданным.
Несмотря на то, что об этой «засаде» неоднократно предупреждают, в том числе и наш портал, бухгалтеры продолжают «наступать на те же грабли».
Наши читатели делятся с коллегами своими бухгалтерскими неприятностями:
Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М
Бухгалтеры сродни саперам: штрафы возможны из-за любой мелочи
Накануне посетительница нашего форума рассказала свою грустную историю указания неправильного периода в СЗВ-М.
Отправила СЗМ за март как положено в сроки , но прицепила отчет февральский ошибочно. 11 .04 отправили думали мартовский, а прицепили опять февраль. Потом позже срока ушел мартовский. Естественно с ПФР сразу пришел штраф , хотя вроде отправили то в срок..ладно , мало того вчера приходит вызов директора получить административное правонарушение ! Это как вообще ? Что нам делать, подскажите пожалуйста , административку получить для нашего вида деятельности просто катастрофа. За что было бы !! На ровном месте штрафуют , судят. Что за беспредел то..
рэкит самый настоящий узаконенный
- Леля7
Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Про ежемесячную отчётность в ПФР (СЗВ-М)».
Будьте бдительны! Не повторяйте чужих ошибок.
Напомним, аналогичную ошибку допустили налоговики. Сдавая СЗВ-М, они указали не тот отчетный период, за что получили штраф в 66,5 тыс. рублей.
Однако ИФНС подала в суд на ПФР и выиграла дело.
Все судебные инстанции признали доводы ПФР несостоятельными, поскольку 10 августа не могла быть сформирована отчетность за август, сроки представления которой истекают 10 сентября, то есть по истечении отчетного периода (август). При этом судьи учли и то, что ПФР доподлинно известно, что 10 августа — срок представления отчетности именно за июль. Кроме того, страхователь самостоятельно выявил ошибку и воспользовался предоставленным ему правом на корректировку сведений, отправив позже исправленный отчет.