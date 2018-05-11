Какую ошибку часто совершают бухгалтеры при сдаче СЗВ-М. Будьте бдительны!

Отправляя СЗВ-М за отчетный месяц, бухгалтеры зачастую не обращают должного внимания на строку «отчетный период». Порой там по ряду причин (в том числе из-за копирования отчета) отображается не отчетный месяц, а предшествующий ему или, наоборот, текущий месяц.

Так, например, отправляя отчет за март 2018, бухгалтер ошибочно указывает там период «апрель 2018», а затем, отправляя отчет за апрель, получает отказ, в котором сообщается, что этот отчет уже сдан, в то время как мартовский до сих пор числится несданным.

Несмотря на то, что об этой «засаде» неоднократно предупреждают, в том числе и наш портал, бухгалтеры продолжают «наступать на те же грабли».

Наши читатели делятся с коллегами своими бухгалтерскими неприятностями:

Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

Бухгалтеры сродни саперам: штрафы возможны из-за любой мелочи

Накануне посетительница нашего форума рассказала свою грустную историю указания неправильного периода в СЗВ-М.

Отправила СЗМ за март как положено в сроки , но прицепила отчет февральский ошибочно. 11 .04 отправили думали мартовский, а прицепили опять февраль. Потом позже срока ушел мартовский. Естественно с ПФР сразу пришел штраф , хотя вроде отправили то в срок..ладно , мало того вчера приходит вызов директора получить административное правонарушение ! Это как вообще ? Что нам делать, подскажите пожалуйста , административку получить для нашего вида деятельности просто катастрофа. За что было бы !! На ровном месте штрафуют , судят. Что за беспредел то.. рэкит самый настоящий узаконенный - Леля7

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Про ежемесячную отчётность в ПФР (СЗВ-М)».

Будьте бдительны! Не повторяйте чужих ошибок.

Напомним, аналогичную ошибку допустили налоговики. Сдавая СЗВ-М, они указали не тот отчетный период, за что получили штраф в 66,5 тыс. рублей.

Однако ИФНС подала в суд на ПФР и выиграла дело.