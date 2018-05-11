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За подмену трудового договора гражданско-правовым работодателя оштрафуют

В Трудовом кодексе установлен прямой запрет на заключение договоров гражданско-правового характера, которые фактически регулируют трудовые отношения.

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 рублей; 

 на ИП — от 5000 до 10000; 

 на юрлиц — от 50000 до 100000 рублей (за повторное нарушение – до 200000 рублей). 

Отличие трудового договора от гражданско-правового заключается в том, что работник по трудовому договору выполняет работу по определенной специальности, квалификации или должности в соответствии со штатным расписанием, соблюдает режим рабочего времени, находится на оборудованном рабочем месте.

А в договорах ГПХ прописывается выполнение конкретной работы, цель которой – достижение результата, предусмотренного договором. Например, договор на ремонт крыши, доставку груза в определенное место, услуги по настройке оборудования, когда есть необходимость выполнения ряда разовых работ. Сотрудник не подчиняется при этом правилам внутреннего трудового распорядка организации. 

При заключении гражданско-правовых договоров не предусмотрены социальные гарантии: на оплачиваемый отпуск и оплачиваемый больничный, гарантии при увольнении, сокращении штата. 

Также не будет вноситься запись о работе в трудовую книжку. 

Если работодатель предлагает оформить гражданско-правовой договор, прикрывающий фактические трудовые отношения - он нарушает закон. 

В случае, если Вы были вынуждены заключить гражданско-правовой договор, можно обратиться в ГИТ или непосредственно в суд с иском к работодателю о признании отношений трудовыми.

Такой совет дает ГИТ Псковской области на своем сайте.

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