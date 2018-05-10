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НДФЛ с питания: «сезонное» исключение

Минфин сообщил, что оплата питания сезонных полевых работников не облагается НДФЛ. Такое мнение чиновники высказали в письме от 06.04.18 № 03-04-06/22896.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, к которым относится и питание оплаченное работодателем.

Но, согласно пункту 44 статьи 217 Налогового кодекса не подлежат налогообложению доходы в натуральной форме в виде обеспечения питанием работников, привлекаемых для проведения сезонных полевых работ.

Какие работы признаются сезонными, и что должно быть указано в трудовом договоре работников, занятых на таких работах, читайте в статье : «Сезонность полевых работ освобождает оплату питания работников от НДФЛ».

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