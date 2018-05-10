НДФЛ с питания: «сезонное» исключение

Аноним

лично я уже много лет назад поняла что пенсии нам никому не видать как своих ушей... поэтому я вз... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Очень интересно... Т.е. всех остальных штрафовать можно, а бухгалтера ведущего учет депутатов -не... Кого ПФР не будет штрафовать за дополняющие СЗВ-М

Аноним

Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите дальше Ой, ну вот... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Первоклассник Вы так пишите, как будто до сих пор не поняли. Поняли еще 6 лет назад. Тут не капитализм, а... Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?

Над.К Аноним, налоговики что только не шлют сейчас. Причем тут КНД? Речь ведь в статье как раз о том, ч... Налоговики настойчиво копаются в старых декларациях и забывают о сроках давности

Аноним

Гм... насчёт пенсий в провинции в 13-18 тысяч товарищ, похоже, погорячился. Ну или это у людей, у... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, ну вы сами-то указанный подпункт читали? Где там уведомление о реко... Налоговики настойчиво копаются в старых декларациях и забывают о сроках давности

бух2007 уволилась в сентябре 2017 в январе получила проиндексированную пенсию и все ни каких доплат за 3 ... Когда проиндексируют пенсию после увольнения. Таблица на 2018 год

Мадама Я ИП как бух на подработке и считаю таких же ИП . Так вот, пару лет назад обзвонила из принципа 3... Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?

Аноним

уволилась в сентябре 2017 в январе получила проиндексированную пенсию и все ни каких доплат за 3 ... Когда проиндексируют пенсию после увольнения. Таблица на 2018 год

Натали Б Про регулярно анонсируемое создание новых рабочих мест: много их создано? Они подойдут для пожилы... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

elena.noxa Год назад сменили адрес на другой район. Никаких проблем. Передача налогов по акту из одного райо... Налоговики сами у себя не могут посмотреть данные из ЕГРЮЛ

Olaf Просьба к Клерку оказать информационную поддержку инициативе на всем протяжении сбора голосов и в... Предложено срок уплаты НДФЛ сделать единым, штрафы отменить, 6-НДФЛ упростить

sandro_60 Как далеки наши правители от реальной жизни! Большинство мужчин сейчас не доживают до 60-и лет: и... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

А есть юридическая возможность отписаться от спам-рассылки ФНС? Что изменилось в госрегистрации юрлиц и ИП

Аноним

Аноним, Вы писали:Я вот не могу понять, почему не вводят самый главный налог "Налог на выво... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:А потом как взносы доначислят исходя из МРОТ.И неважно что ЗП ... Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Налоги с любого дохода платить должны все , как в цивилизован... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

Очередная лажа от оторванных от реальности "думцев". Основная причина, почему "самозанятые" не вы... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

Здравствуйте, мне 16 лет , я хочу одна поехать к бабушке в молдавию , с Украинским паспортом и пр... Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?

Аноним

прежде чем стучать, нужно доказать о проживании неустановленных лиц. а так за клевету могут стука... Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

АллаОтчет2 НЕ ВЕРЮ В ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ - всё идёт к тому, что будем ишачить за копейки целыми днями и... Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?

Аноним

Год назад писала в и в госдуму и в министерство - и петицию составляла не интер... Предложено срок уплаты НДФЛ сделать единым, штрафы отменить, 6-НДФЛ упростить

Аноним

Как прикажите относиться к государству, которое не может или не хочет обеспечить старость с... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время