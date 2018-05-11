Совместная собственность: делим ипотечные проценты для имущественного вычета

Минфин в письме от 11.04.2018 № 03-04-07/23937 разъяснил порядок предоставления имущественного налогового вычета при приобретении до 1 января 2014 года недвижимого имущества в общую совместную собственность.

НК РФ предусматривалось, что при приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения имущества в общую совместную собственность).

Поэтому, при приобретении недвижимого имущества в общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределялся между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.

При этом необходимо учитывать, что погашение процентов по ипотечным кредитам (займам), как правило, распределено на длительный период времени, соответственно сумма имущественного налогового вычета будет определена налогоплательщиками в полном объеме только после погашения кредита (займа).