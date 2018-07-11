Как заполнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по дивидендам

Сумма НДФЛ по дивидендам исчисляется налоговым агентом по формуле, установленной п. 5 ст. 275 НК РФ и предусматривающей, что общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей (показатель Д 1 ), должна быть уменьшена на общую сумму дивидендов, полученных этой организацией от других российских организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (показатель Д 2 ), при условии, что указанная сумма полученных дивидендов ранее не учитывалась при определении налоговой базы.

Как заполнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в случае выплаты дивидендов?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № БС-4-11/12266@ от 26.06.2018.

При заполнении раздела 1 формы 6-НДФЛ по строке 025 указывается общая сумма доходов в виде дивидендов, распределенная в пользу физлиц, а по строке 030 указывается сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов (код вычета «601»).

Что касается 2-НДФЛ, то дивиденды, полученные физлицом, указываются в разделе 3 по коду дохода «1010». При этом в поле «Код вычета» указывается «601», а в поле «Сумма вычета» указывается сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов.

Одновременно сообщается, что в отношении доходов, полученных физлицами в виде дивидендов по акциям российских организаций, налоговые агенты представляют сведения о доходах в соответствии с приложением № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль, представление сведений о таких доходах в соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК не требуется.