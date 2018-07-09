Наследники должны уплатить некоторые налоговые долги наследодателя

В случае если до смерти физическое лицо, получившее налоговое уведомление об уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц не исполнило обязанность по уплате указанной в нем суммы налога, то согласно пункту 3 статьи 44 Налогового кодекса РФ, возникшая задолженность должна быть погашена наследниками в пределах стоимости наследуемого имущества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя.

При этом Налоговым кодексом РФ не предусмотрены особенности исполнения наследниками указанной обязанности в зависимости от состава наследства.

Такие разъяснения приводит на своем сайте УФНС Республики Саха.