Купил квартиру по дешевке — есть доход для НДФЛ

Минфин считает, что при покупке у работодателя квартиры по цене ниже рыночной у физлица возникает доход облагаемый НДФЛ. Такое разъяснение ведомство дало в своем письме № 03-04-06/41470 от 18.06.2018 г.

Авторы письма напоминают, что Налоговым кодексом предусмотрено определение налоговой базы по НДФЛ с учетом всех доходов налогоплательщика, полученных им как в денежной, так и в натуральной формах. К таким доходам относятся, в частности, товары, полученные налогоплательщиком на безвозмездной основе или с частичной оплатой.

Кроме того, при получении налогоплательщиком дохода от организаций и ИП в натуральной форме в виде товаров, налоговая база определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК (рыночной стоимости).

Поэтому, при приобретении налогоплательщиком у организации квартиры с частичной оплатой налогоплательщик получает доход в натуральной форме, который определяется как разница между рыночной стоимостью квартиры и оплаченной налогоплательщиком частью стоимости квартиры.