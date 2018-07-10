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В Роструде рассказали, как будут отстаивать трудовые права пенсионеров

В Роструде рассказали, как будут отстаивать трудовые права граждан предпенсионного и пенсионного возраста — каждый сигнал в трудовую инспекцию от гражданина старше 50 лет станет поводом для выездной проверки с приглашением профсоюзов и администрации предприятия.

«Мы рассматриваем эти обращения не как индивидуальный трудовой спор, а нарушение процедуры и держим все эти вопросы под контролем», — пообещал глава Роструда Всеволод Вуколов на «круглом столе» по вопросам законодательного обеспечения оформления пенсий, организованного парламентской фракцией КПРФ.

В настоящее время под контролем Роструда также находятся все предприятия, которые планируют сокращения, пишет «Парламентская газета». «Нам важно понять, попадают ли туда граждане предпенсионного возраста», — уточнил Вуколов

Кроме защиты трудовых прав Роструд намерен содействовать переобучению граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые намерены продолжить трудовую деятельность. В 2017 году в службы занятости обратились более 20 тысяч пенсионеров, которые хотели бы возобновить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Более половины их были трудоустроены, сообщил Вуколов. В настоящее время в банке вакансий Роструда 1, 5 миллиона реальных вакансий с зарплатой от 30 до 500 тысяч рублей в месяц.

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Мнения
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11 мнений
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Аноним
, Барнаул
Значит, если мне в ЦЗН, откажут в выдачи направления на замещение должности зам.губернатора, то я смело могу, на Администрацию.. в трудовую накапать? Спасибо. Обязательно этим правом воспользуюсь.
Клерк
Татьяна-Васильевна
, Санкт-Петербург
"в банке вакансий Роструда 1, 5 миллиона реальных вакансий с зарплатой от 30 до 500 тысяч рублей в месяц"
хочу!!!!!!!!!! 
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Аноним
, Саратов
А почему сейчас Роструд не отстаивает права предпенсионеров? А как повысят возраст так они и начнут! Ездят по ушам и не стыдно. Вчера топилин рассказывал как пенсия будет увеличиваться на тыс в месяц и как это прекрасно. А что тут прекрасного, когда возможно  и увеличат на 1000 р. , но за счет того что кто-то вообще никакой пенсии не увидит. 
<b>Модератор</b>
бух2007

В настоящее время под контролем Роструда также находятся все
предприятия, которые планируют сокращения, пишет «Парламентская газета».
«Нам важно понять, попадают ли туда граждане предпенсионного
возраста», — уточнил Вуколов

 

и что? Теперь сотрудники в возрасте ближе к 60 получат иммунитет при сокращении? Вместо них будут сокращать молодежь? Или работодателей заставят искусственно раздувать штат, и принимать на работу предпенсионеров

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Аноним
, Москва
В итоге эта подпутинская мразь договорится до того, что предложит в целях защиты трудовых прав предпенсионеров после 50 лет сгонять всех в трудовые лагеря-тюрьмы, где легко всех обеспечить правом на труд за три миски риса в день и койко-местом на ночь. А взамен государство будет забирать квартиры стариков досрочно.
Клерк
Старый ворчун
А почему эти роструженики нам не рассказывают, как блистательно они защитили пенсионеров, которых Путин кинул с индексацией?
Клерк
ЛенаВ
, Санкт-Петербург

Татьяна-Васильевна, Вы писали:

"в банке вакансий Роструда 1, 5 миллиона реальных вакансий с зарплатой от 30 до 500 тысяч рублей в месяц"
хочу!!!!!!!!!! 

 

Более половины их (20 тысяч пенсионеров) были трудоустроены, сообщил Вуколов.  То есть при наличии 1,5 млн вакансий 10 тысяч пенсионеров найти работу не смогли(((((
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