В Роструде рассказали, как будут отстаивать трудовые права пенсионеров

В Роструде рассказали, как будут отстаивать трудовые права граждан предпенсионного и пенсионного возраста — каждый сигнал в трудовую инспекцию от гражданина старше 50 лет станет поводом для выездной проверки с приглашением профсоюзов и администрации предприятия.

«Мы рассматриваем эти обращения не как индивидуальный трудовой спор, а нарушение процедуры и держим все эти вопросы под контролем», — пообещал глава Роструда Всеволод Вуколов на «круглом столе» по вопросам законодательного обеспечения оформления пенсий, организованного парламентской фракцией КПРФ.

В настоящее время под контролем Роструда также находятся все предприятия, которые планируют сокращения, пишет «Парламентская газета». «Нам важно понять, попадают ли туда граждане предпенсионного возраста», — уточнил Вуколов

Кроме защиты трудовых прав Роструд намерен содействовать переобучению граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые намерены продолжить трудовую деятельность. В 2017 году в службы занятости обратились более 20 тысяч пенсионеров, которые хотели бы возобновить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Более половины их были трудоустроены, сообщил Вуколов. В настоящее время в банке вакансий Роструда 1, 5 миллиона реальных вакансий с зарплатой от 30 до 500 тысяч рублей в месяц.