Бухгалтеры о пенсии даже не мечтают

Недавно Правительство РФ анонсировало введение электронных трудовых книжек. Вместе с этим заявлением кабинет министров успокоил общественность, сказав, что при желании работники смогут получать дублирующие записи о своей трудовой деятельности в свои бумажные трудовые книжки.
В своем обществе в Фейсбук мы спросили клерков о том, будут ли они настаивать, чтобы работодатель продолжил ведение бумажной трудовой книжки?
Бухгалтеры часто контактируют с ПФР и поневоле сталкиваются со сбоями в электронных базах фонда, поэтому 35 процентов ответивших, что не намерены отказываться от бумажной трудовой не вызывают удивления.
18 процентов участвовавших в опросе, напротив, считают, что сведения о трудовой деятельности на бумажном носители — это архаизм.
Наиболее популярным ответом стал один из самых пессимистических вариантов: «Мне всё равно, как будут вести трудовые книжки. О пенсии уже не мечтаю». Его выбрали 44 процента опрошенных.
Один процент респондентов не переживает о ведении книжек по причине её отсутствия, и отсутствия планов её завести в будущем.
Самыми мрачными оказались два процента опрошенных. Они посчитали, что прогрессивные начинания правительства приведут к последствиям в виде чипирования населения страны.
А, как вы считаете: нужно ли иметь записи в бумажной трудовой, дублирующие электронные данные?
Налоговая просто решила перетащить себе эти штрафы. Если раньше за ведение бум трудовых книжек штрафовала трудовая инспекция, то сейчас придумают отчёт и будет штрафовать налоговая за не предоставление этого отчёта вовремя. У нашей исполнительной власти уже обострился приступ шизофрении. Бухгалтеров просто за людей никто не считает... Надо жаловать в Ес по правам человека.. Пусть мир попробует разобраться над этим бредом,который придумал Мин фин... относительно администрирования налогов и форм отчётности. Был прекрасный отчёт по взносам в ПФ, нет набаламутили и сами ничего не могут понять. Присылают требования ,а прокомментировать не могут- "программа выдаёт ошибку". позвонила в ПФ мне всё объяснили, что может быть не так. Вопрос зачем заниматься тем,в чём ничего не смыслишь...
КалинаКр, Вы писали:
Проблема в том, что практически все фирмы, которые указаны в моей трудовой книжке, сейчас уже не существуют. Причем эти фирмы не закрывались должным образом, сдавая документы в архив, а просто бросались (эти занималась не я). Даже крупная федеральная компания, в которой я проработала 1,5 года, так делает со всеми своими фирмами. Вывод: я не смогу предоставить справки ни с одной своей фирмы.
Получается, несмотря на то, что я работала официально, налоги и взносы платились, мне могут выкинуть весь мой стаж.