Бухгалтеры о пенсии даже не мечтают

Недавно Правительство РФ анонсировало введение электронных трудовых книжек. Вместе с этим заявлением кабинет министров успокоил общественность, сказав, что при желании работники смогут получать дублирующие записи о своей трудовой деятельности в свои бумажные трудовые книжки.

В своем обществе в Фейсбук мы спросили клерков о том, будут ли они настаивать, чтобы работодатель продолжил ведение бумажной трудовой книжки?

Бухгалтеры часто контактируют с ПФР и поневоле сталкиваются со сбоями в электронных базах фонда, поэтому 35 процентов ответивших, что не намерены отказываться от бумажной трудовой не вызывают удивления.

18 процентов участвовавших в опросе, напротив, считают, что сведения о трудовой деятельности на бумажном носители — это архаизм.

Наиболее популярным ответом стал один из самых пессимистических вариантов: «Мне всё равно, как будут вести трудовые книжки. О пенсии уже не мечтаю». Его выбрали 44 процента опрошенных.

Один процент респондентов не переживает о ведении книжек по причине её отсутствия, и отсутствия планов её завести в будущем.

Самыми мрачными оказались два процента опрошенных. Они посчитали, что прогрессивные начинания правительства приведут к последствиям в виде чипирования населения страны.

А, как вы считаете: нужно ли иметь записи в бумажной трудовой, дублирующие электронные данные?