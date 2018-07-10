Клерк.Ру
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Бухгалтеры о пенсии даже не мечтают

Недавно Правительство РФ анонсировало введение электронных трудовых книжек. Вместе с этим заявлением кабинет министров успокоил общественность, сказав, что при желании работники смогут получать дублирующие записи о своей трудовой деятельности в свои бумажные трудовые книжки.

 В своем обществе в Фейсбук мы спросили клерков о том, будут ли они настаивать, чтобы работодатель продолжил ведение бумажной трудовой книжки?

Бухгалтеры часто контактируют с ПФР и поневоле сталкиваются со сбоями в электронных базах фонда, поэтому 35 процентов ответивших, что не намерены отказываться от бумажной трудовой не вызывают удивления.

18 процентов участвовавших в опросе, напротив, считают, что сведения о трудовой деятельности на бумажном носители — это архаизм.

Наиболее популярным ответом стал один из самых пессимистических вариантов: «Мне всё равно, как будут вести трудовые книжки. О пенсии уже не мечтаю».  Его выбрали 44 процента опрошенных.

Один процент респондентов не переживает о ведении книжек по причине её отсутствия, и отсутствия планов её завести в будущем.

Самыми мрачными оказались  два процента опрошенных. Они посчитали, что прогрессивные начинания правительства приведут к последствиям в виде чипирования населения страны.

А, как вы считаете: нужно ли иметь записи в бумажной трудовой, дублирующие электронные данные?

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Мнения
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5 мнений
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Аноним
, Москва
Эти книжки вообще бред и нужны только при приеме работника посмотреть как часто скачет по работам и дополнительно оценить его как будущего работника. ПФРУ эти книжки вообще не нужны они все по взносам считают. Просто еще одна бумажка вернее операция за которую можно штрафовать. Пусть наше правительство засунет их себе куда нибудь например туда где никогда не светит солнце.
Клерк
ti605
, Краснодар
Да, еще бумажная трудовая книжка - возможность ПФР отказать в пенсии. Часто они придираются к записи в трудовой, к качеству печати. "Что-то у вас здесь печать смазана...  У вас тут запись не по форме... Эти годы выкидываем!"  
И пофиг им, что были отчисления от этой фирмы. Им нужен повод начислить пенсию как можно меньше.
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Аноним

 Налоговая просто решила перетащить себе эти штрафы. Если раньше за ведение бум трудовых книжек штрафовала трудовая инспекция, то сейчас придумают отчёт и будет штрафовать налоговая за не предоставление этого отчёта  вовремя. У нашей исполнительной власти уже обострился приступ шизофрении. Бухгалтеров просто за людей никто не считает... Надо жаловать в Ес по правам человека.. Пусть мир попробует разобраться над этим бредом,который придумал Мин фин... относительно администрирования налогов и форм отчётности. Был прекрасный отчёт по взносам в ПФ, нет набаламутили и сами ничего не могут понять. Присылают требования ,а прокомментировать не могут- "программа выдаёт ошибку". позвонила в ПФ мне всё объяснили, что может быть не так. Вопрос зачем заниматься тем,в чём ничего не смыслишь...

Клерк
КалинаКр
, Санкт-Петербург
В прошлом году оформляла пенсию столкнулась с тем, что заставили подтверждать все! записи в трудовой справками от работодателей или справками из архива! приведу пример период работы с 1986 по 1992 работала в районе крайнего севера в производственном гос.объединении, в то время в печати организации не писали город где расположена организация!, при том , что в трудовой после наименования организации, город указан. Хорошо еще что после акционирования личные дела были сданы в гор.архив. Я как бухгалтер готовилась к пенсии, добросовестно распечатывала из личного кабинета ПФР, свои сведения о баллах. И что вы думаете, когда пенсию назначили, попросила расчет, в расчете  баллы были уменьшены, соответственно пенсия занижена. В личном кабинете после назначения пенсии вся информация была ОБНУЛЕНА! На мой запрос к которому я приложила распечатки с баллами на дату подачи документов  на назначение пенсии, пришел ответ из ПФР о том, что расчет выполнен правильно! , а личный кабинет на сайте ПФР работает в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ!!! поэтому за достоверность сведений ПФР не отвечает!!! Как же я была зла!, пошерстив интернет, я поняла , что дальше бодаться себе дороже! А сейчас я оч.рада тому что мне повезло и я успела выйти на пенсию в 50лет, как имеющая стаж работы в РКС(районах крайнего севера).
Клерк
ti605
, Краснодар

КалинаКр, Вы писали:

прошлом году оформляла пенсию столкнулась с тем, что заставили подтверждать все! записи в трудовой справками от работодателей или справками из архива! приведу пример период работы с 1986 по 1992 работала в районе крайнего севера в производственном гос.объединении, в то время в печати организации не писали город где расположена организация!, при том , что в трудовой после наименования организации, город указан. Хорошо еще что после акционирования личные дела были сданы в гор.архив. Я как бухгалтер готовилась к пенсии, добросовестно распечатывала из личного кабинета ПФР, свои сведения о баллах. И что вы думаете, когда пенсию назначили, попросила расчет, в расчете  баллы были уменьшены, соответственно пенсия занижена. В личном кабинете после назначения пенсии вся информация была ОБНУЛЕНА! На мой запрос к которому я приложила распечатки с баллами на дату подачи документов  на назначение пенсии, пришел ответ из ПФР о том, что расчет выполнен правильно! , а личный кабинет на сайте ПФР работает в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ!!! поэтому за достоверность сведений ПФР не отвечает!!! Как же я была зла!, пошерстив интернет, я поняла , что дальше бодаться себе дороже! А сейчас я оч.рада тому что мне повезло и я успела выйти на пенсию в 50лет, как имеющая стаж работы в РКС(районах крайнего севера).

 Проблема в том, что практически все фирмы, которые указаны в моей трудовой книжке, сейчас уже не существуют. Причем эти фирмы не закрывались должным образом, сдавая документы в архив, а просто бросались (эти занималась не я). Даже крупная федеральная компания, в которой я проработала 1,5 года, так делает со всеми своими фирмами. Вывод: я не смогу предоставить справки ни с одной своей фирмы. 

Получается, несмотря на то, что я работала официально, налоги и взносы платились, мне могут выкинуть весь мой стаж. 


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