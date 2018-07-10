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Гаражные кооперативы получат свой закон

Минэкономразвития опубликовало уведомление о разработке федерального закона о гаражах и гаражных кооперативах.

Документ разрабатывается на основании поручения Правительства РФ от 14 июня 2018 г. № МА-П13-3372.

Проект направлен на регулирование деятельности гаражно-строительных кооперативов, а также упрощение процедуры оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Текст законопроекта пока не опубликован.

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