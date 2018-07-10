Изготовление счетов-фактур за контрагента не поможет получить вычет. Такой вывод следует из дела А14-843/2016, которое прошло четыре судебных инстанции и на всех этапах судьи поддержали налоговиков.

А претензии ФНС вылились в кругленькую сумму для компании: доначисление НДС — 30 006 907 руб., пени — 5 725 566 руб. и штраф за неполную уплату налога — 12 002 763 руб.

Суть дела. В результате выездной проверки налоговики обнаружили, что данные книги-покупок и счетов-фактур за некоторые кварталы 2013 года не соответствуют друг другу. Суммы, указанные в книге-покупок превысили суммы в счетах-фактурах. Компания не согласилась с актом проверки, предоставила копии и оригиналы счетов-фактур, а так же обновленные книги-покупок.

Налоговая инспекция не приняла суммы, указанные в предоставленных счетах-фактурах к вычету, установив, что они изготовлены проверяемой компанией на собственной компьютерной технике и затем были направлены поставщикам для проставления оттисков печати в целях восстановления документов.