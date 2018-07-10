Самозанятые обойдутся без трудовых договоров

Накануне Минтруд сообщил, что начал разрабатывать законопроект о статусе самозанятых граждан, однако текст проекта пока не размещен.

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что новые поправки в Трудовой кодекс, в частности, касаются заключения письменных трудовых договоров самозанятыми.

Позиция Минтруда такова — заключение таких договоров не обязательно. «Мы за то, чтобы между самозанятыми и физлицами не заключался трудовой договор. Мы подготовили такие поправки в Трудовой кодекс. У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен», — сказал Максим Топилин «Парламентской газете».

При этом он уточнил, что основный пакет поправок, касающихся статуса самозанятых, готовит Минфин. «Воспользуются ли нашими предложениями в Минфине в пакетном режиме или не воспользуются — будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательство», — пояснил Топилин.