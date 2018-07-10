Отчетность: кто должен сдавать при передаче дел?

Компания решила передать ведение бухгалтерского учета в аутсорсинговую компанию с 1 июля. Ранее учет вел «приходящий» бухгалтер. Встал вопрос: кто должен сдать отчетность за 2 квартал? Аутрорсинговая компания или бухгалтер, который вел учет в предыдущем квартале? Насколько профессионально передавать дела не сдав отчётность периода, в котором велся учёт от и до?
Такие вопросы вызвали бурное обсуждение в «Красном уголке бухгалтера».
Казалось бы, бухгалтеры приходят — бухгалтеры уходят, меняются компании, и процедура передачи дел и сдачи отчетности в периодах перехода от одного специалиста к другому должна происходить по накатанной, но единого мнения, кто должен готовить отчетность в бухгалтерском сообществе, нет.
Нельзя же заставить человека сдать «за собой» отчеты. Это его порядочность либо непорядочность.
— Ирина Шеберстова
Однако, мероприятия по подготовке отчетности могут занять длительное время. Например: сверки с контрагентами, учет документов, которые, как всегда, приходят с опозданием. В таком случае срок работы предыдущего продляется, без продления договора, и следовательно оплаты.
До какого числа ему оплачено, до того и работать надо. В этом порядочность и проявляется. Тут отчеты в налоговую преподносятся как вершину бухгалтерского искусства. А это обычная работа по своим срокам.
— Ирина Соклакова
А как вы думаете: кто должен подготовить отчетность в данном случае?
И порядочность тут ни причем. Со стороны заказчика порядочно предлагать безвозмездно сдать отчетность? Нет.
Однако больше всего умиляет фраза: "Тут отчеты в налоговую преподносятся как вершину бухгалтерского искусства. А это обычная работа по своим срокам."
Ирина Соклакова, похоже, у отчетам не имеет никакого отношения, иначе, заполнив разок 6-НДФЛ, не порола бы чушь. Сдать отчетность в налоговую,чтобы и волки сыты и овцы целы - это искусство в чистом виде.
Была ответственность на ведение и сдачу отчетности - значит кто вел, тот и отчет сдает.
А то любят бухи делать ноги перед сдачей отчетности)))
да прямо, искусство
Почему это навряд ли? Давно совместительство отменили?
В трудовом???
Просто так бухи ноги не делают. Деньги как-то и у них не лишние.
Над.К, Вы писали:
Нее, не просто так...)
Пока провалы по отчетности или отсутствие ведения можно скрывать - сидят, создают видимость титан.работы))
А как чувствуют, что халява кончилась - сразу обоснования срочного ухода: болезнь, пожар, переезд и т.д.)))
ildarinvest, Вы писали:
Жесть!!
Вы готовы нести ответственность за чужую работу?)
Угу, хорошая отговорка для руководителей, которые платят копейки, а потом и их начинают зажимать
Igor_K, Вы писали:
А это и есть суть профессии бухгалтера. Если вы ведете компанию с нуля и от и до вели все сами - тогда да, вы несете ответственность только за свою работу. А когда принимаете чью-то бухгалтерию - при любом раскладе вы будете разгребывать чье-то дерьмо!!
Над.К, Вы писали:
Нее, это бух, рассчитывающий на халяву получать деньги, вдруг узнает что надо работать)))
Я таких не знаю. А вот работодателей, которые перестают платить деньги, у нас в стране полно
полжизни несу
для главбуха в плане ответственности куда более опасны ген дир и собственники, чем 150 предыдущих главбухов
и правда, в обсуждении в ФБ некоторые с таким пафосом пишут о сдаче отчетности будто это священнодействие
а хитрецов и наглецов хватает, я 31.03 увольнялась из одной орг., так они мне намекали, да не намекали, а нагло просили сдать алкогольную декларацию, которая 20.04
ага, нашли дуру, я прямо упала и отжалась, 31.03 понеслась им декларацию сдавать
Начнем с того , что в ТК нет норм , которые не позволяют буху уволится без сдачи отчетности. Если бы директор "болел" за отчетность , то нашел способ договориться с бухгалтером о сдаче отчетности за доп.оплату. И вопрос кто сдает не возник бы. Тоже самое касается и фирмы , которая дела принимает, за доп.плату отчетность сдали бы. Конечно , если в конторе бардак, и бухгалтер делает ноги по причине того что отчетность сдавать не хочет и боится ответственности, то поделом такому директору.
При передаче дел обговаривается: либо вы платите своему буху за сдачу отчетности, а мы начинаем вести с текущего квартала, либо сдаем отчеты мы за отдельную плату, но чисто по циферькам в базе. Т.е. восстановление учета не производим. При возникновении проблем с налоговой, уже разбираемся за доп. плату.
Либо производим восстановление учета.
Разговаривать нужно. С вариантами.
если идти по закону,то собирает и сдает отчетность тот, кто ее подписывает.
Можно буха оставить на отчетный период/не увольнять , можно аутсорсинг обязать по договору, не имеет значение.
Он может и не директор, но рассуждения очень похожи на рассуждения так называемых директоров. И сразу станет понятно, что они не любят, а скорее всего - не умеют думать.
Igor_K, раз ты такой умник, может сам будешь отчеты делать?
Shure, Вы писали:
Ха, вам ни разу не передавали бардачную базу! при всем своем профессионализме вы не успеете сдать нормальную отчетность, если дела приняли 15 числа в отчетном месяце а ндс сдавать 25-го, если учет необходимо для этого восстановить за год.
Зря Вы так, назовите мне хоть один месяц в году, когда не надо сдавать какую либо отчетность?Получается,бухгалтер вообще не может уволиться?У нас вроде рабство отменили.
Если бухгалтер ушел не сдав отчеты, то другой нормальный бухгалтер соваться туда не будет, так как причина таких уходов за частую кроется не в бухгалтере.