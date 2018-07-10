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Отчетность: кто должен сдавать при передаче дел?

Компания решила передать ведение бухгалтерского учета в аутсорсинговую компанию с 1 июля. Ранее учет вел «приходящий» бухгалтер. Встал вопрос: кто должен сдать отчетность за 2 квартал? Аутрорсинговая компания или бухгалтер, который вел учет в предыдущем квартале? Насколько профессионально передавать дела не сдав отчётность периода, в котором велся учёт от и до?

Такие вопросы вызвали бурное обсуждение в «Красном уголке бухгалтера». 

Казалось бы, бухгалтеры приходят — бухгалтеры уходят, меняются компании, и процедура передачи дел и сдачи отчетности в периодах перехода от одного специалиста к другому должна происходить  по накатанной, но единого мнения, кто должен готовить отчетность в бухгалтерском сообществе, нет. 

 Нельзя же заставить человека сдать «за собой» отчеты. Это его порядочность либо непорядочность.

— Ирина Шеберстова

Однако, мероприятия по подготовке отчетности могут занять длительное время. Например: сверки с контрагентами, учет документов, которые, как всегда, приходят с опозданием. В таком случае срок работы предыдущего продляется, без продления договора, и следовательно оплаты.

 До какого числа ему оплачено, до того и работать надо. В этом порядочность и проявляется. Тут отчеты в налоговую преподносятся как вершину бухгалтерского искусства. А это обычная работа по своим срокам.

— Ирина Соклакова

А как вы думаете: кто должен подготовить отчетность в данном случае?

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29 мнений
Клерк
Wern
Если у бухгалтера последний рабочий день - 30 июня, то это последний рабочий день, и эта фраза не может иметь иного толкования, как то "последний день оплаты, но он еще должен отчеты сдать". Трудовой кодекс как будто не существует для бухгалтеров, то на жалость на давят, то на совесть, а то и вовсе термин "порядочность" припомнят.
Кто кому что должен - все в ТК прописано, или договариваться надо "полюбовно", как часто и бывает, к счастью)))
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Аноним

 

Если у бухгалтера последний рабочий день - 30 июня, то это последний рабочий день, и эта фраза не может иметь иного толкования, как то "последний день оплаты, но он еще должен отчеты сдать". Трудовой кодекс как будто не существует для бухгалтеров, то на жалость на давят, то на совесть, а то и вовсе термин "порядочность" припомнят.
Кто кому что должен - все в ТК прописано, или договариваться надо "полюбовно", как часто и бывает, к счастью)))

 

Навряд ли "приходящий" бухгалтер работает по ТК. Но по какой причине наши бизнесмены считают, что этот бухгалтер должен сдать отчетность за предыдущий квартал бесплатно - это вопрос хороший.

И порядочность тут ни причем. Со стороны заказчика порядочно предлагать безвозмездно сдать отчетность? Нет.
Однако больше всего умиляет фраза: "Тут отчеты в налоговую преподносятся как вершину бухгалтерского искусства. А это обычная работа по своим срокам."
Ирина Соклакова, похоже, у отчетам не имеет никакого отношения, иначе, заполнив разок 6-НДФЛ, не порола бы чушь. Сдать отчетность в налоговую,чтобы и волки сыты и овцы целы - это искусство в чистом виде.


Клерк.
Igor_K
, Москва
В любом договоре есть фраза:... окончание договора не освобождает стороны от ответственности по данному договору.
Была ответственность на ведение и сдачу отчетности - значит кто вел, тот и отчет сдает.
А то любят бухи делать ноги перед сдачей отчетности)))
Клерк
Wern
Навряд ли "приходящий" бухгалтер работает по ТК.

 

Значит по договору, в любом случае бухгалтер не усыновлял и не приручал фирму, в которой учет вел, чтобы быть ответственным за нее после окончания срока договора.
Большинство руководителей, однако, считают иначе. Для них бухгалтер одновременно и бесполезный переоцененный нарост, от которого одни убытки, и мать-одиночка, у которой нет прав на личные интересы и душа которой должна круглосуточно и пожизненно болеть исключительно за предприятие, на котором хоть один месяц отработал)))

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
Ирина Соклакова, похоже, у отчетам не имеет никакого отношения, иначе, заполнив разок 6-НДФЛ, не порола бы чушь. Сдать отчетность в налоговую,чтобы и волки сыты и овцы целы - это искусство в чистом виде.

 да прямо, искусство

<b>Модератор</b>
Над.К
Навряд ли "приходящий" бухгалтер работает по ТК.

 Почему это навряд ли? Давно совместительство отменили?

В любом договоре есть фраза:... окончание договора не освобождает стороны от ответственности по данному договору.

 В трудовом???

А то любят бухи делать ноги перед сдачей отчетности)))

 Просто так бухи ноги не делают. Деньги как-то и у них не лишние.

Клерк
ildarinvest
, Казань
Сдать можно за другого бухгалтера. Вопрос только в том, насколько вам все в полном объеме передадут, объяснят что и как делали, как считали, как отчитывались.. компании разные бывают.. там может быть и такая ситуация, что с бухгалтером поссорились, она ушла, ничего не передала, а директор абсолютно ничего не знает! Даже у кого какие зарплаты. А если в базе порядок и все четко - то отчетность можно сформировать нажав одну кнопку.
Клерк.
Igor_K
, Москва

Над.К, Вы писали:

А то любят бухи делать ноги перед сдачей отчетности)))

 Просто так бухи ноги не делают. Деньги как-то и у них не лишние.

 Нее, не просто так...)

Пока провалы по отчетности или отсутствие ведения можно скрывать - сидят, создают видимость титан.работы))
А как чувствуют, что халява кончилась - сразу обоснования срочного ухода: болезнь, пожар, переезд и т.д.)))

Клерк.
Igor_K
, Москва

ildarinvest, Вы писали:

Сдать можно за другого бухгалтера. Вопрос только в том, насколько вам все в полном объеме передадут, объяснят что и как делали, как считали, как отчитывались.. компании разные бывают.. там может быть и такая ситуация, что с бухгалтером поссорились, она ушла, ничего не передала, а директор абсолютно ничего не знает! Даже у кого какие зарплаты. А если в базе порядок и все четко - то отчетность можно сформировать нажав одну кнопку.

 Жесть!!

Вы готовы нести ответственность за чужую работу?)

<b>Модератор</b>
Над.К
Пока провалы по отчетности или отсутствие ведения можно скрывать - сидят, создают видимость титан.работы))

 Угу, хорошая отговорка для руководителей, которые платят копейки, а потом и их начинают зажимать ;)

Клерк
ildarinvest
, Казань

Igor_K, Вы писали:

ildarinvest, Вы писали:

Сдать можно за другого бухгалтера. Вопрос только в том, насколько вам все в полном объеме передадут, объяснят что и как делали, как считали, как отчитывались.. компании разные бывают.. там может быть и такая ситуация, что с бухгалтером поссорились, она ушла, ничего не передала, а директор абсолютно ничего не знает! Даже у кого какие зарплаты. А если в базе порядок и все четко - то отчетность можно сформировать нажав одну кнопку.

 Жесть!!

Вы готовы нести ответственность за чужую работу?)

 А это и есть суть профессии бухгалтера. Если вы ведете компанию с нуля и от и до вели все сами - тогда да, вы несете ответственность только за свою работу. А когда принимаете чью-то бухгалтерию - при любом раскладе вы будете разгребывать чье-то дерьмо!!

Энергия мысли
room111
, Мурманск
Жесть!!

Вы готовы нести ответственность за чужую рабу?)

 

Вот ответственность за другого буха я на своей шкуре почувствовал:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=603456&p=54977009&highlight=#post54977009
Клерк.
Igor_K
, Москва

Над.К, Вы писали:

Пока провалы по отчетности или отсутствие ведения можно скрывать - сидят, создают видимость титан.работы))

 Угу, хорошая отговорка для руководителей, которые платят копейки, а потом и их начинают зажимать ;)

 Нее, это бух, рассчитывающий на халяву получать деньги, вдруг узнает что надо работать)))

<b>Модератор</b>
Над.К

Нее, это бух, рассчитывающий на халяву получать деньги, вдруг узнает что надо работать)

 Я таких не знаю. А вот работодателей, которые перестают платить деньги, у нас в стране полно

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
Вы готовы нести ответственность за чужую работу

 полжизни несу

для главбуха в плане ответственности куда более опасны ген дир и собственники, чем 150 предыдущих главбухов

и правда, в обсуждении в ФБ некоторые с таким пафосом пишут о сдаче отчетности будто это священнодействие

а хитрецов и наглецов хватает, я 31.03 увольнялась из одной орг., так они мне намекали, да не намекали, а нагло просили сдать алкогольную декларацию, которая 20.04

ага, нашли дуру, я прямо упала и отжалась, 31.03 понеслась им декларацию сдавать

Клерк
КалинаКр
, Санкт-Петербург

Начнем с того , что   в ТК  нет норм , которые не позволяют буху уволится без сдачи отчетности. Если бы директор "болел" за отчетность , то нашел способ договориться с бухгалтером о сдаче отчетности за доп.оплату. И вопрос кто сдает не возник бы. Тоже самое касается и фирмы , которая дела принимает, за доп.плату отчетность сдали бы. Конечно , если в конторе бардак, и бухгалтер делает ноги по причине того что отчетность сдавать не хочет и боится ответственности, то поделом такому директору.

Интересующийся клерк
Shure
, Санкт-Петербург
Если фирма или принимающий бухгалтер действительно профессионалы, 
то со сдачей отчетности проблем возникнуть не должно.
Есть нормы закона, учётная политика предприятия, регистры учёта, сроки сдачи отчётности..
В чём может быть проблема со сдачей отчётности, если ты профи?
Любой человек работает за деньги, какой смысл в бесплатной работе?
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
Никого смысла в бесплатной работе.
От меня, например, ждали, что 31.03 я сведу инвентаризацию по кухне и бару, сделаю товарный отчёт, рассчитаю зарплату за март, сделаю управленческую отчетность, сдам алкогольную декл, и все отчеты по зарплате, которые предполагаются в апреле.
Как можно было так губы раскатать, до сих пор не понимаю.
Вот если подумать - зачем мне такие трудовые подвиги без доп оплаты?
Да и с оплатой - объём большой, до 31 не успеть.
Так вообще никогда не уволишься - каждый же месяц товарооборот и инвентаризация, и зарплата каждый месяц
Клерк
KateK
, Саратов

Жесть!!Вы готовы нести ответственность за чужую работу?)

При передаче дел обговаривается: либо вы платите своему буху за сдачу отчетности, а мы начинаем вести с текущего квартала, либо сдаем отчеты мы за отдельную плату, но чисто по циферькам в базе. Т.е. восстановление учета не производим. При возникновении проблем с налоговой, уже разбираемся за доп. плату.

Либо производим восстановление учета.

Разговаривать нужно. С вариантами.

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Аноним
, Краснодар

если идти по закону,то собирает и сдает отчетность тот, кто ее подписывает.

Можно буха оставить на отчетный период/не увольнять , можно  аутсорсинг обязать по договору, не имеет значение.

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Аноним
, Новороссийск
Директор должен был 10 раз подумать, прежде чем главбуха увольнять последним днем отчетного периода. Подумать должен был, также новый главбух, который согласился устроится на это место. Он ведь знал, что придется работать с 1 числа и ему отчетность нужно будет сдавать. А так получается директор и новый главбух не приделах, а виноват у них старый тыжбухгалтер. Почему вы не заставляете сварщика после увольнения придти и доварить вам металлоизделие?
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Аноним
Директор должен был 10 раз подумать, прежде чем главбуха увольнять последним днем отчетного периода. Подумать должен был, также новый главбух, который согласился устроится на это место. Он ведь знал, что придется работать с 1 числа и ему отчетность нужно будет сдавать. А так получается директор и новый главбух не приделах, а виноват у них старый тыжбухгалтер. Почему вы не заставляете сварщика после увольнения придти и доварить вам металлоизделие?

 

Почитайте комментарии Igor_K.
Он может и не директор, но рассуждения очень похожи на рассуждения так называемых директоров. И сразу станет понятно, что они не любят, а скорее всего - не умеют думать.
Igor_K, раз ты такой умник, может сам будешь отчеты делать?
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Аноним

Shure, Вы писали:

Если фирма или принимающий бухгалтер действительно профессионалы, 
то со сдачей отчетности проблем возникнуть не должно.
Есть нормы закона, учётная политика предприятия, регистры учёта, сроки сдачи отчётности..
В чём может быть проблема со сдачей отчётности, если ты профи?
Любой человек работает за деньги, какой смысл в бесплатной работе?

 Ха, вам ни разу не передавали бардачную базу! при всем своем профессионализме вы не успеете сдать нормальную отчетность, если дела приняли 15 числа в отчетном месяце а ндс сдавать 25-го, если учет необходимо для этого восстановить за год. 

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Аноним
Конечно предыдущий бухгалтер должен сдать отчетность! А то сидеть и балду пинать до конца квартала любой идиот может, ты отчетность за собой сдай. Вообще испытываю профессиональную брезгливость к крысам, увольняющимся под конец квартала, а еще лучше - года! Это всегда подстава и куча ...овна в подарок новому бухгалтеру.
Клерк
sv777
, Саратов
Конечно предыдущий бухгалтер должен сдать отчетность! А то сидеть и балду пинать до конца квартала любой идиот может, ты отчетность за собой сдай. Вообще испытываю профессиональную брезгливость к крысам, увольняющимся под конец квартала, а еще лучше - года! Это всегда подстава и куча ...овна в подарок новому бухгалтеру.

 Зря Вы так, назовите мне хоть один месяц в году, когда не надо сдавать какую либо отчетность?Получается,бухгалтер вообще не может уволиться?У нас вроде рабство отменили.

Клерк
ILD17
, Казань
Конечно предыдущий бухгалтер должен сдать отчетность! А то сидеть и балду пинать до конца квартала любой идиот может, ты отчетность за собой сдай. Вообще испытываю профессиональную брезгливость к крысам, увольняющимся под конец квартала, а еще лучше - года! Это всегда подстава и куча ...овна в подарок новому бухгалтеру.

 Если бухгалтер ушел не сдав отчеты, то другой нормальный бухгалтер соваться туда не будет, так как причина таких уходов за частую кроется не в бухгалтере.

Клерк
Wern
Случай из практики: прохожу собеседование на должность главбуха, на дворе - начало марта. Крупная IT-компания с великим множеством филиалов и обособок по всей стране, все выглядит очень привлекательно. На предыдущей работе сданы годовые отчеты,  в новую жизнь - с чистой совестью)
И тут, уже на 3-м этапе собеседования, мне заявляют: "Только имейте в виду, что годовые отчеты у нас не сданы, придется вам очень плотно поработать, чтобы успеть"
Спрашиваю, как же так получилось, что уже март наступил, а у них главбуха нет (как выяснилось - с февраля), отчеты не сданы - почему так?"
Отвечают: "Главбух ушла по личным причинам в середине февраля", на вопрос, почему не обговорили с ней сдачу годовых, ответ "Так годовые сдают в марте, а она в феврале ушла" (тоном "ну это же элементарно")
Говорю, что подумаю пару дней и ухожу. Через пару дней (уже 15 марта наступило, весна-красна), звонит мне их эйчарка и деловым таким тоном спрашивает, когда я планирую выходить на работу, а то время-то уже вон какое, 15 марта, меньше 2-х недель осталось.
Отвечаю, что спасибо, конечно, но откажусь, пожалуй, нет никакого желания помирать у них в офисе, за две недели перелопачивая весь прошлый год на предмет ошибок или неполного отражения, а сдать просто одной кнопкой это все, не проверяя - так штрафов наприлетает, кто отвечать будет?
На что эйчарка возмущенно так: "А что нам-то теперь делать? Мы на вас рассчитывали! У нас и кандидатов других нет, и начинать поиски заново уже нет времени! Вы нас так подвели!"
Фигасе, еще на работу не взяли, а уже самоусыновились ко мне))) Такие милашки
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