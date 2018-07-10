Отчетность: кто должен сдавать при передаче дел?

Компания решила передать ведение бухгалтерского учета в аутсорсинговую компанию с 1 июля. Ранее учет вел «приходящий» бухгалтер. Встал вопрос: кто должен сдать отчетность за 2 квартал? Аутрорсинговая компания или бухгалтер, который вел учет в предыдущем квартале? Насколько профессионально передавать дела не сдав отчётность периода, в котором велся учёт от и до?

Такие вопросы вызвали бурное обсуждение в «Красном уголке бухгалтера».

Казалось бы, бухгалтеры приходят — бухгалтеры уходят, меняются компании, и процедура передачи дел и сдачи отчетности в периодах перехода от одного специалиста к другому должна происходить по накатанной, но единого мнения, кто должен готовить отчетность в бухгалтерском сообществе, нет.

Нельзя же заставить человека сдать «за собой» отчеты. Это его порядочность либо непорядочность. — Ирина Шеберстова

Однако, мероприятия по подготовке отчетности могут занять длительное время. Например: сверки с контрагентами, учет документов, которые, как всегда, приходят с опозданием. В таком случае срок работы предыдущего продляется, без продления договора, и следовательно оплаты.

До какого числа ему оплачено, до того и работать надо. В этом порядочность и проявляется. Тут отчеты в налоговую преподносятся как вершину бухгалтерского искусства. А это обычная работа по своим срокам. — Ирина Соклакова

А как вы думаете: кто должен подготовить отчетность в данном случае?