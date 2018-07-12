Роструд предупреждает: достижение сотрудником предпенсионного возраста – не повод для увольнения

Оформление трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста (женщины - 50 лет и старше, мужчины - 55 лет и старше) производится работодателем в общем порядке, уточняет ГИТ Республики Калмыкия.
По общему правилу предельный возраст для заключения трудового договора законом не установлен. Отказать гражданину предпенсионного возраста в заключении трудового договора можно только по деловым качествам.
Достижение указанного возраста не может быть основанием для отказа. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст. 64 ТК РФ).
Принудительное заключение срочного трудового договора с работниками предпенсионного возраста недопустимо.
Переоформить трудовой договор, заключенный с работником на неопределенный срок, на срочный трудовой договор (равно как и расторгнуть трудовой договор) в связи с достижением этим работником пенсионного возраста и назначением ему пенсии по инициативе работодателя не допускается.
Испытание при приеме на работу граждан предпенсионного возраста может устанавливаться на общих основаниях в соответствии со ст. 70 ТК РФ. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
При сокращении численности работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Достижение работником предпенсионного или пенсионного возраста не должно ограничивать права работников при рассмотрении преимущественного права.
Достижение гражданином предпенсионного возраста не может служить причиной для установления ограничений при приеме на работу и других ограничений в сфере труда, предупреждает Роструд.
достигшими предпенсионного возраста (женщины - 50 лет и старше, мужчины - 55 лет и старше
т.е. предпенсионный возраст - это за 5 лет до пенсии? или даже за 13?? ))
Чиновники в России действительно что ли такие наивные: работодатель найдет сто причин для увольнения или не принятия на работу человека предпенсионного возраста и не укажет нигде, что "в связи с достижением предпенсионного возраста". Роструд тут не указ и ничем не сможет помочь, пусть не вешают лапшу! Почему же сейчас люди в 45-50 не могут найти достойную работу, а чиновники ничего не делают! С какого бодуна после 2034 года вдруг, по-щучьему велению, мужчины на пенсии будут жить еще 14,5 лет, а женщины - 23 года???!!! Народ держат за полных идиотов: везде (кроме чиновников власти) не согласны с предлагаемой пенсионной реформой, а в СМИ тишь да гладь - ни слова о народном недовольстве!
Аноним, Вы писали:
Страшно далеки вы от народа! Народ любит ездить в открытых автомобилях. И уходить на пенсию в 90.