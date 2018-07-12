Роструд предупреждает: достижение сотрудником предпенсионного возраста – не повод для увольнения

Оформление трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста (женщины - 50 лет и старше, мужчины - 55 лет и старше) производится работодателем в общем порядке, уточняет ГИТ Республики Калмыкия.

По общему правилу предельный возраст для заключения трудового договора законом не установлен. Отказать гражданину предпенсионного возраста в заключении трудового договора можно только по деловым качествам.

Достижение указанного возраста не может быть основанием для отказа. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст. 64 ТК РФ).

Принудительное заключение срочного трудового договора с работниками предпенсионного возраста недопустимо.

Переоформить трудовой договор, заключенный с работником на неопределенный срок, на срочный трудовой договор (равно как и расторгнуть трудовой договор) в связи с достижением этим работником пенсионного возраста и назначением ему пенсии по инициативе работодателя не допускается.

Испытание при приеме на работу граждан предпенсионного возраста может устанавливаться на общих основаниях в соответствии со ст. 70 ТК РФ. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.

При сокращении численности работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Достижение работником предпенсионного или пенсионного возраста не должно ограничивать права работников при рассмотрении преимущественного права.

Достижение гражданином предпенсионного возраста не может служить причиной для установления ограничений при приеме на работу и других ограничений в сфере труда, предупреждает Роструд.