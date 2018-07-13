В расходы можно включить отдых работника, только если он организован туроператором или турагентом

Статья 255 НК дополнена пунктом 24.2, согласно которому с 01.01.19 налогоплательщики смогут включать в расходы по налогу на прибыль затраты на оплату отдыха и туризма в РФ по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников (и членов их семей).



Под туристским продуктом следует понимать комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и других услуг) по договору о реализации туристского продукта.



Таким образом, расходы на оплату вышеупомянутых услуг, оказываемых работнику и соответствующим членам семьи работника, будут учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций только на основании договора о реализации туристского продукта, заключенного работодателем с туроператором или турагентом.

При этом расходы на оплату аналогичных услуг, в случае если они оказываются на основании договоров, заключенных работодателем непосредственно с исполнителями данных услуг (гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами (гидами) и другими), не могут учитываться в составе расходов на оплату труда.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-20/45524 от 02.07.2018.